Els metges demanen reforços per evitar el col·lapse de l’atenció primària valenciana

Situació límit en els centres d’atenció primària de la Comunitat Valenciana. El Fòrum de Metges d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana (Fomap-CV) es va reunir dimarts amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per traslladar-li l’extrema situació que asseguren, es viu a hores d’ara en els ambulatoris, on, als problemes crònics “llargament denunciats i sense respostes efectives”, s’uneix “l’elevat esgotament físic i psicològic dels metges de família i pediatres, especialment aguditzat per l’actual situació pandèmica”.

Segons ha explicat a elDiario.es la portaveu del Fomap-CV, Eva Suárez, “la situació és asfixiant, esgotadora i desmotivadora de la faena duta a terme en atenció primària, prolongada durant tant de temps que, si no s’implementen mesures de gran importància ja de sobres conegudes i argumentades en altres reunions prèvies, i en un temps pròxim, conduirà irremeiablement al col·lapse d’aquest nivell”.

La reunió es va sol·licitar “a fi de pal·liar aquesta situació i alleujar la pressió assistencial i psicològica que pateixen els metges i altres professionals de l’atenció primària”.

Encara que ha reconegut que s’han produït alguns avanços en la previsió de dotació estructural de personal, afig: “La resposta hui dia de la conselleria es dirigeix al Pla Nacional d’Atenció Primària i Comunitària 2022-2023, del qual se’n desconeix amb exactitud el contingut i en què, fins al moment, no hem participat activament en l’elaboració ni sabem la nostra capacitat d’interacció o de modificació”.

Segons Suárez, la consellera s’ha compromés a citar-nos a una altra reunió al final del mes per explicar-nos els detalls del pla, però això no soluciona la situació actual de falta de personal que anirà a pitjor en les pròximes setmanes amb l’augment de contagis previst per les festivitats de la Nit de cap d’any i Reis”.

Suárez ha explicat que la meitat del personal està actualment de vacances i això, unit a l’increment dels casos, fa que ara mateix la majoria dels metges tinguen les agendes tancades i no es puguen donar cites per l’app. Així doncs, tan sols s’atén per telèfon i les urgències de manera presencial: la falta personal per a atendre les telefonades també és un altre dels problemes que s’ha traslladat a la conselleria.

“Desconeixem quin model d’atenció primària volen implantar, quins reforços estan previstos en aquest pla i quin paper hi faran metges, pediatres i altres professionals de l’atenció primària. És molt de temps esperant l’adopció de solucions i, una vegada més, es dilaten en el temps”, ha comentat.

Des del Fomap-CV han recordat a la consellera que “l’atenció primària de la Comunitat Valenciana necessita mesures urgents i no pot fiar-ho tot a la implementació d’aquest pla nacional, en què, per exemple, no es recull en cap moment la figura del pediatre d’atenció primària, fet que provocaria que la població infantil i adolescent deixe d’estar atesa pel professional més ben format per a atendre-la, els pediatres”.

Tampoc es posa límit “al nombre de consultes a atendre per un metge, ni s’aborda la gestió apropiada de les urgències ni altres problemes crònics no menys importants”.

En resum, el fòrum de metges d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana ha manifestat “la seua profunda preocupació pel present i el futur de l’atenció primària”.

Per a tractar d'alleujar aquesta situació, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar aquest dimecres un acord perquè les farmàcies de la Comunitat Valenciana puguen notificar els casos positius de les proves COVID-19 presencials d'antígens i registrar-los en la base de dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb el consentiment de les persones que li'ls han realitzats.