Els serveis valencians de Rodalies han perdut més de 40 milions d'usuaris des de 2011

Problemes com la falta d'inversió, la falta de personal o les obres d'altres infraestructures que afecten el servei -com l'AVE- han repercutit de manera important en el servei valencià de Rodalies, que s'ha convertit en molts moments en un caos amb nombrosos retards i cancel·lacions. Les conseqüències, nombroses protestes dels usuaris que es veuen afectats regularment per un servei que no funciona com deuria.

L'Associació Valenciana pel Transport Públic va xifrar en 2019 en onze milions d'usuaris (un 42%) la pèrdua d'usuaris del servei en una dècada, segons les dades recollides en les memòries anuals de Renfe. En la seua opinió, la causes eren el minvament en la qualitat del servei i la mala gestió, que van propiciar que es passarà dels 25,4 milions de bitllets de 2006 als 15,5 de 2018.

Ara, el senador de Compromís Carles Mulet ha tornat a denunciar una "baixada dràstica" en el nombre d'usuaris de les Rodalies valencianes amb "pèrdues constants tots els anys", segons les dades aportades pel Govern. D'aquesta manera, dels 19,5 milions d'usuaris registrats en la xarxa de València en 2011 el minvament de viatgers ha sigut constant: "En 2012 es perdien 295.000 viatges, però des d'aqueixa data les comparatives respecte a 2011 són brutals, superant els quatre milions menys cada any entre 2016 i 2018 respecte a 2011".

Les dades de 2020, amb el confinament a causa de la pandèmia de la COVID, "òbviament rebenten les estadístiques", però la dinàmica dels deu primers mesos de 2021 continua. Uns 9,3 milions d'usuaris en aquest període enfront dels 19,5 milions de 2011.

I aquesta mateixa dinàmica es repeteix en el nucli d'Alacant-Múrcia, que malgrat tindre molts menys usuaris també ha perdut gradualment ús: quatre milions usuaris menys entre 2011 i 2019. I 2021 finalitzarà amb la meitat de viatgers de 2011.

Per a Mulet, aquestes dades demostren una "clara política de desmantellament del ferrocarril tradicional mentre s'ha destinat el gruix dels diners públics a l'AVE, i tot això amb un caos que només pot ser entés com a premeditat per a expulsar a les persones, que han hagut de buscar-se la vida davant les cancel·lacions, ajornaments, retards...", i afig: "No s'ha invertit en maquinària, a fer les estacions accessibles, no s'han cobert les places de maquinistes...".

"Estem farts de promeses, de pressupostos i plans magnífics que no es compleixen", lamenta el senador de Compromís, per a qui les dades són "contundents" i s'està obligant els viatgers a abandonar els Rodalia, amb més gent en la carretera, més contaminació, despesa i risc", conclou Mulet.