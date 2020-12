Els socialistes frenen la llei valenciana d'economia circular pactada amb Compromís i Podemos que preveu fomentar el retorn d'envasos

Tercera frenada a la proposició de llei d’economia circular de la Comunitat Valenciana que, entre altres coses, preveu regular la implantació de sistemes per a incrementar els índexs de reciclatge i de reutilització d’envasos. La normativa ja va estar a punt d’aprovar-se al final de la legislatura passada, però finalment no va arribar a temps i va quedar pendent per a aquest mandat.

De fet, hi havia un compromís en el si del pacte de Govern per a desenvolupar el text entre els tres grups parlamentaris, és a dir, PSPV, Compromís i Unides Podem, que ja estava redactat i tancat des de feia mesos.

Tot semblava lligat entre els tres socis del Govern valencià per a presentar l’esborrany de la normativa pels grups parlamentaris del Botànic fins al punt que s’havia convocat una roda de premsa dijous a les 11.00 hores per explicar els detalls del text en què havien de participar els portaveus de Medi Ambient Paco Gil (PSPV-PSOE), Graciela Ferrer (Compromís) i Beatriz Gascó (Unides Podem).

No obstant això, a poqueta nit de dimecres es va suspendre la compareixença. Segons fonts consultades per elDiario.es, les reticències van arribar des de les files socialistes. Des del PSPV asseguren que la Conselleria d’Hisenda, que dirigeix Vicent Soler, volia estudiar amb detall el text d’una normativa que l’afecta i que no havia tingut l’oportunitat de consultar.

Les mateixes fonts afirmen que d’entrada no hi ha cap problema amb el contingut de la llei i que de fet la intenció és que es presente abans de final d’any. A més, la idea és que passe immediatament pel Consell Jurídic Consultiu i pel Comité Econòmic i Social per agilitar-ne la tramitació.

Com va informar elDiario.es, la normativa preveu la implantació d’un sistema de devolució de botelles de plàstic de begudes per incentiu econòmic abans del 2023 amb l’objectiu de complir les exigències europees de reconversió en recurs del 80% dels residus el 2030 i del 90% el 2035.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ja va anunciar fa poc que fins al 2023 es distribuiran 1.000 màquines per tota la Comunitat Valenciana per les quals els consumidors rebran dos cèntims per cada envàs depositat, és a dir, un sistema de depòsit incentivat que es podrà complementar amb altres si no es compleixen els objectius, com podria ser un sistema de depòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR).

A més, entre les diverses iniciatives s’integra l’impost a abocador amb caràcter finalista o les experiències pioneres de recollida selectiva d’acer i alumini lleuger i de recuperació del 100% del vidre en l’àrea metropolitana de València i altres àrees, actualment en expansió i que abasta ja més del 50% de la població de la Comunitat Valenciana.