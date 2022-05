Els socialistes frenen a través de Vicent Soler l’informe favorable del Govern valencià a la taxa turística

La polèmica sobre l’aplicació d’un gravamen que mitigue l’impacte del turisme sobre els municipis valencians es reactiva. La creació d’una taxa turística acordada pel PSPV, Compromís i Unides Podem el febrer passat, que compta amb poques simpaties en una part del Govern valencià, continua suscitant reticències.

Els socialistes frenen a través de la Conselleria d’Hisenda la postura favorable a la tramitació del gravamen, que serà d’aplicació voluntària en els municipis, però requereix una cobertura legal autonòmica. El ple del Consell de divendres havia d’haver tractat l’assumpte, però Hisenda va retirar l’informe previ en la reunió preparatòria de dijous. El departament que dirigia fins divendres Vicent Soler va retirar de l’ordre del dia l’informe de la Direcció General de Tributs favorable al gravamen.

El document és necessari per a marcar la posició del Consell i iniciar la tramitació del projecte legislatiu, que es debat en el parlament autonòmic des de la signatura de l’Acord del Botànic i ha sigut font de desacords. El seu retard ja és simptomàtic de la posició d’una branca de l’executiu autonòmic, que no amaga el seu desdeny sobre l’assumpte. Segons les fonts consultades, Hisenda no va donar més explicacions que les estrictament formals: que la conselleria que plantejava la norma la retirava.

La proposta estableix la creació d’un tribut als contribuents que romanguen en un allotjament turístic i destina la recaptació a polítiques vinculades a la promoció, l’impuls, la protecció, el foment i el desenvolupament del turisme sostenible. L’informe, a què ha tingut accés aquest diari, apunta que el gravamen ja existeix a Catalunya i les Balears, en la meitat dels països europeus i recorda diverses anotacions d’Hisenda sobre aquest tema en la comissió per a la reforma tributària.

“L’activitat turística, motor fonamental de l’economia a la Comunitat Valenciana, requereix importants inversions i actuacions de promoció, per a la qual cosa es necessiten nous recursos financers. La implantació d’aquest impost pot generar-ne, redundant així en el desenvolupament del mateix sector”, apuntava l’informe esmentat, que advoca per alinear-se amb les comunitats autònomes que han legislat en aquesta matèria. El document remarca la necessitat d’adaptar les consideracions del Tribunal Constitucional sobre la norma recorreguda a Catalunya, tenint en compte la distribució competencial.