Els socialistes qüestionen la impugnació de Sud-àfrica a la protecció europea dels cítrics valencians

La denúncia de Sud-àfrica davant l’Organització Mundial del Comerç per l’obligació d’aplicar tractament en fred als cítrics importats no suposarà cap inconvenient per als productors comunitaris. Així ho assegura l’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero, impulsora de la normativa, que considera que la denúncia “no té cap recorregut”, perquè el procediment va respectar “escrupolosament” les regles del comerç internacional.

Després que els 27 membres de la Unió Europea donaren llum verda al tractament en fred per als cítrics importats a la Unió Europea, a instàncies d’Espanya, amb l’objectiu de previndre plagues i competència deslleial; el país africà, un dels productors més grans fora de la Comunitat Europa, ha recorregut contra la decisió. Sud-àfrica ha presentat una reclamació davant l’Organització Mundial del Comerç, però l’eurodiputada ha assegurat que no prosperarà, atés que entre febrer i abril va haver-hi un procés d’avaluació en què els diferents països afectats van poder presentar al·legacions.

Piñero ha fet un balanç dilluns sobre la situació de l’economia valenciana en la Unió Europa en 2022 i les previsions i els reptes per al 2023, en què ha destacat que “els cítrics són un sector sensible” per a la Comissió Europea i que aquesta coneix “perfectament” la seua situació, després d’anys de treball entre els parlamentaris i les associacions agràries.

D’altra banda, ha incidit en el repte de la descarbonització del transport marítim i ha assenyalat que les directives presentades per la UE per a reformar el mercat dels drets d’emissió “no tenien en compte la realitat” del sector. Per això, ha explicat que el grup socialista europeu i el Govern central van treballar finalment per aconseguir que s’aprovaren esmenes que “evitaren la fugida de vaixells a ports situats al Nord d’Àfrica”.

Igualment, l’eurodiputada socialista ha exposat que s’han presentat esmenes en el Parlament Europeu per a afavorir la reducció d’emissions de CO₂ permetent l’ús de gas natural liquat als vaixells. D’aqueixa manera, s’ha aconseguit una exempció per a les rutes d’interés públic que connecten la Comunitat Valenciana amb les Balears.

Rodríguez-Piñero també s’ha referit a altres sectors com la ceràmica, que s’ha enfrontat a dificultats pels drets d’emissió del CO₂, la pujada dels nolis i les barreres aranzelàries d’Egipte i l’Aràbia Saudita. La diputada ha assegurat que s’han fet un esforç amb el sector, i en preguntes parlamentàries, que ha “permés estrényer la sensibilitat” de la UE respecte a la situació d’aquesta indústria.

L’eurodiputada ha subratllat que la Comunitat Valenciana “ha passat de ser la regió més qüestionada i menys fiable a Europa sota els governs del PP, a ser una de les regions més valorades i fiables sota el lideratge de Ximo Puig”, i és en l’actualitat “un pol d’atracció d’inversions estratègiques davant d’altres regions competidores de França, Alemanya, Àustria o Itàlia”. “L’aposta de Ford i Volkswagen, sens dubte, no ha sigut per casualitat”, ha afegit.

No obstant això, ha advertit que el desenvolupament del 2023 estarà determinat per “la guerra d’Ucraïna, l’evolució de la crisi energètica, la inflació i l’execució dels plans de recuperació”, un “escenari complex” i “ple d’incerteses” davant el qual les institucions han de generar “confiança, seguretat i estabilitat als inversors” i ocupació i salaris “dignes” per als treballadors.