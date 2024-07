Els treballadors del servei de neteja viària i recollida de residus d'Oliva es declaren en vaga

Els treballadors del servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans d'Oliva han anunciat que començaran aquest diumenge 21 de juliol a partir de les 22h una vaga indefinida després de no arribar a un acord aquest dijous en la vista del Tribunal d'Arbitratge Laboral amb la empresa Fomento Valencia Medioambiente, SL (Fovasa), adjudicatària de l'Ajuntament d'Oliva.

Isabel Amat, sindicalista de CCOO de l'Hàbitat PV denuncia que “les persones treballadores d'un servei tan essencial com la neteja viària i la recollida de residus sòlids no tenen pujada salarial des del 2013, tan sols l'increment de l'IPC”. Afegeix: “En principi, la proposta d'increment per recuperar poder adquisitiu era del 14% però, amb vista a arribar a un acord, vam traslladar el 7% per al 2024 en salari base més plus i un 8% per al 2025”. Tot i així, apunta que l'empresa vol més rebaixes.

Arran de la convocatòria de la vaga, la direcció de Fovasa ha posat set avisos de sancions, de les quals una ja és ferma, 6 dies sense faena i sou. Asseguren que “l'empresa està pressionant el personal fent canvis en les condicions, com intentar obligar a fer festius quan ja s'ha complert la jornada de 40 hores setmanals”.

“La plantilla està cremada, la vaga és un fet, ahir es podria haver arreglat, però no amb propostes insuficients, sinó establint les bases per a un conveni digne que aborde una pujada salarial i millore les condicions laborals de la plantilla, volem certeses” emfatitza Amat.

Des de CCOO Hàbitat PV asseguren estar en disposició de negociar, però també d'arribar on calga, a posar les denúncies oportunes per les modificacions que s'estan fent. El sindicat lamenta les molèsties a la ciutadania, però “les condicions laborals no estan de rebaixes”.

L'empresa garanteix “la continuïtat i qualitat del servei”

Fovasa ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat als veïns i assegura que “la continuïtat i la qualitat dels serveis de recollida de residus i neteja viària estan garantides”. Afegeix: “Ens comprometem a prendre totes les mesures necessàries per assegurar un servei òptim”.

Sobre la convocatòria de vaga assenyala que “arriba en un moment crucial per al municipi, amb un important increment poblacional a causa del turisme i de les altes temperatures”. A més, recorda que “és el resultat d'una paralització unilateral del procediment de negociació del nou conveni col·lectiu”. Fovasa indica que s'ha abocat a una vaga “innecessària”.

L'empresa assegura que “ha mantingut i complert escrupolosament les condicions pactades vigents reflectides en la licitació oferta i ha participat proactivament en el procés de negociació amb l'objectiu de millorar les condicions dels seus treballadors dins de les possibilitats que ofereix el marc regulador de la concessió”.

Pel que fa a les circumstàncies del conveni, explica que el conveni del servei de neteja viària va vèncer el desembre del 2023, i des del gener del 2024 ha “assumit la responsabilitat de renovar-lo”. Actualment estava en procés de negociació per establir noves condicions. D'altra banda, el conveni del servei de recollida de residus va ser signat el 2021 i té vigència fins a finals del 2027.

“El nostre comportament sempre ha estat conciliador i obert al diàleg constructiu per millorar les condicions laborals dels treballadors, havent d'emmarcar els àmbits de negociació dins de les restriccions que atorga la condició d'adjudicatària d'un contracte administratiu”, conclou l'empresa.

La posició de l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Oliva ha assegurat que respecta el dret a la vaga que assisteix tots els treballadors i ha determinat uns serveis mínims ajustats als drets dels treballadors i les prestacions del servei públic, per garantir les condicions de seguretat, salubritat i asèpsia necessàries per al municipi en aquestes dates i condicions climatològiques.

Des del Govern municipal, s'ha mostrat “comprensió al col·lectiu de treballadors que durant molts anys han patit unes condicions laborals molt complicades, conseqüència d'un servei que es prestava a través d'un contracte obsolet i caducat”.

Emfatitza l'Ajuntament: “Entenem que han estat anys desagradables i molt complicats i això no els ho pot negar ningú, i amb ells tota la nostra solidaritat. Però, com que està en vigor l'actual contracte, l'Ajuntament no pot interferir en les seues reivindicacions de millores salarials, ja que aquestes estan dins de l'àmbit de les relacions laborals empresa-treballadors”.

Subratlla que la relació administrativa és entre l'Ajuntament i la contractista, a través d'un contracte administratiu; la relació laboral és dins de lorganització de lempresa. L'Ajuntament recorda que, assistit per allò que prescriu la Llei de Contractes del Sector Públic, pot intervenir en cas d'incompliment de les condicions laborals i de paritat dels treballadors de la contractista, però, en complir-se aquestes, l'administració local no pot interferir sobre l'autoorganització de l'empresa.