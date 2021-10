Els ultres de la ‘Curva Nord’ del València CF anuncien la seua dissolució davant el judici per les agressions del 9 d’Octubre

La vespra del 9 d’Octubre i amb l’obertura imminent del judici oral per les brutals agressions en la marxa de fa quatre anys, la Curva Nord del València CF, un grup de hooligans hereu dels Yomus, ha anunciat sobtadament la seua dissolució. La directiva del polèmic grup ha anunciat en el seu compte de Twitter la dissolució, “cessant totalment” la seua activitat. El missatge ha sigut transmés en la xarxa social en versió bilingüe i amb un valencià normatiu que contrasta amb la tesi del secessionisme lingüístic que defensen els ultres. La pàgina web ja està desactivada.

La dissolució oficial de la Curva Nord es produeix quan l’acte d’obertura del judici oral per les brutals agressions del 9 d’Octubre del 2017 està si cau no cau, segons ha anunciat l’acusació. Els 28 ultres processats s’enfronten a penes entre cinc i 11 anys de presó per les pallisses a manifestants i periodistes. El jutge que instrueix la causa va investigar els Ultres Yomus com a “associació il·lícita”, tal com va informar aquest diari.

La directiva del club ja va aconseguir expulsar de les graderies els Yomus, l’històric grup ultra que poblava el camp de Mestalla. La Curva Nord, que es declarava apolítica i pacífica, es va crear el 2012 arran de la fusió de Yomus, la penya Gol Gran i la incorporació de centenars de joves amb ganes, simplement, d’animar el seu equip. No obstant això, el seu president llavors, Javier Cervera, es va veure obligat a dimitir per estar present en la contramanifestació del 9 d’Octubre, malgrat afirmar que no va participar en les agressions.