Els usuaris de Renfe a València esclaten pel servei deficient: “Menys avaries, més Rodalia!”

Uns quants centenars d’usuaris de la xarxa de Rodalia han mostrat divendres en l’Estació del Nord de València el cansament pel servei deficitari que es presta en els últims anys, agreujat des del 9 de desembre passat en què es va reduir un 10% el servei justificat en un descens de demanda per les vacances de Nadal, una retallada que es manté fins diumenge 9 de gener.

La Plataforma del País Valencià “per un tren públic, social i sostenible que vertebre el territori i refrede el planeta” ha promogut la concentració en representació de nombroses organitzacions en defensa del ferrocarril, del territori i del medi ambient, així com d’organitzacions sindicals i polítiques.

Fonts de l’organització han comentat que han assistit unes 500 persones a la protesta: “Estem satisfets amb la resposta de la gent, sempre ens hauria agradat veure moltes més persones, però, tenint en compte que estem enmig d’un pont, no està gens malament”.

Durant la concentració, els assistents han onejat mocadors a tall de protesta i han corejat lemes com ara “menys cancel·lacions i més puntualitat” o “menys avaries i més Rodalia”.

Amb aquesta concentració, l’organització vol denunciar de manera pública “el mal servei de Rodalia de València, que tanca el 2021 amb menys de 9,5 milions d’usuaris, a diferència de fa 12 anys, en què en tenia més de 24 milions”. La situació “és insostenible tant per la manca de personal i de vehicles com pel desviament de les inversions i la pèssima gestió del servei”.

A més, exigeix el restabliment del servei ferroviari entre Utiel i Conca que va quedar interromput el 8 de gener de 2021, apostant per una rehabilitació exhaustiva, que permeta poder augmentar la qualitat del servei, així com la regularitat i la freqüència d’aquesta.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, després de reunir-se amb el president del Govern valencià, Ximo Puig, per abordar la qüestió, es va comprometre a presentar en el termini d’una setmana un paquet de mesures de xoc que es puguen aplicar a curt termini per a intentar solucionar aquesta situació. No obstant això, ha passat més d’una setmana i no se sap res del pla esmentat.

Al desembre del 2017, el ministre de Foment del PP llavors, Íñigo de la Serna, va presentar un nou Pla de Rodalia per a la Comunitat Valenciana, després de convertir-se en lletra morta el projecte anterior, presentat l’any 2010, pel seu antecessor en el càrrec, José Blanco (PSOE), amb l’expresident Francisco Camps (PP).

El projecte, heretat per l’actual Ministeri que dirigeix la socialista Raquel Sánchez, incloïa 45 actuacions amb una inversió global de 1.436 milions d’euros entre l’any 2017 i l’any 2025, per la qual cosa per a complir-lo caldria una inversió mitjana anual de 179,5 milions d’euros.

No obstant això, han passat ja quatre anys i un mes des que es va anunciar el pla i els números no són ni molt menys semblants. Segons un informe de la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana presentat el mes de novembre passat (document complet al final de la informació), tan sols s’han mobilitzat fins ara un 15% de les inversions previstes, a tan sols quatre anys que finalitze. El pla, a més, s’ha quedat desfasat i ja s’ha anunciat la presentació d’un nou projecte en els pròxims mesos.

La pandèmia retarda la incorporació de maquinistes

La falta de maquinistes és el problema principal que llastra el servei a València. Sobre aquest tema, Renfe ha informat que continua amb la incorporació de nous maquinistes en el nucli de València i el seu procés de formació i homologació. La companyia espera incorporar tots aquests maquinistes al servei i normalitzar la situació de les supressions puntuals per complet en els pròxims mesos.

Aquest procés d’incorporació de nous maquinistes conviu amb les jubilacions, cosa que genera una falta circumstancial de personal de conducció que impacta en el servei normal programat. Unificar els processos de desvinculació de maquinistes ixents i l’adscripció al gràfic dels nous maquinistes, incorporats fa poc, juntament amb la mobilitat d’agents de conducció procedents d’altres serveis de la companyia és una situació complexa que genera suspensions en determinats serveis de Rodalia.

Segons les mateixes fonts, la pandèmia de la COVID-19 ha impactat directament en Renfe en tot Espanya, amb una incidència especial en la plantilla de la residència de València. La pandèmia va alentir el procés de convocatòria d’ocupació pública de maquinistes nous del 2020 i va retardar la del 2021 fins a la finalització de l’estat d’alarma, el 9 de maig passat.

Les incorporacions previstes permetran a Renfe arribar a una plantilla de 5.720 maquinistes, la xifra més alta des que es va aprovar el Pla d’Ocupació el 2016, i que desapareguen aquestes supressions aleatòries que es produeixen en els serveis de Rodalia.