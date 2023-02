Els veïns del Cabanyal demanen a Ribó mesures contra la turistificació: “Volem que els fills del barri puguen viure ací”

Ací tenim una ferida oberta de fa 30 anys que fa que tinguem més solars i cases en ruïnes que en qualsevol altre barri, amb els problemes associats que això comporta. Tanmateix, en els últims anys és veritat que s'ha millorat i s'ha passat d'un problema de 'tugurització' a un perill de gentrificació provocat per la l'impacte de la turistificació, en concret dels apartaments turístics“.

El president de l'Associació de Veïns del Cabanyal-Canyamelar, Daniel Adell, s'ha pronunciat així durant la visita que ha realitzat haquets dilluns l'alcalde de València, Joan Ribó, al costat del vicealcalde, Sergi Campillo, a tres jardins recentment rehabilitats després d'un procés participatiu en què han participat els col·lectius veïnals.

Ribó ha departit amb Adell i amb altres membres de l'entitat veïnal, quei li han traslladat un complet dossier amb els principals problemes del barri, com ara l'encariment dels lloguers a conseqüència de l'augment d'apartaments turístics, el deficient funcionament del clavegueram que provoca inundacions en els baixos, la represa de les obres del centre cívic o la falta d'una comissaria de la Policia Nacional, després del tancament de la que hi havia al carrer de Xulilla fa un parell de mesos, una petició traslladada també a la delegada del Govern, Pilar Bernabé, com a responsable.

Segons el dirigent veïnal, “és necessari que s'aprove amb urgència el Pla Especial del Cabanyal (PAC) perquè entre en vigor com més prompte millor la limitació del 10% d'apartaments turístics per illa, és necessari que hi haja més habitatge públic perquè els fills del Cabanyal purguen viure ací, aquest és el principal repte”. Adell ha afegit que “abans el problema era que no es podia viure ací, ara hi ha més problemes d'incivisme i de gamberrisme per part d'algunes famílies que d'inseguretat; encara queda algun punt de venda de droga, però ja no és el principal problema”.

L'alcalde també ha atés membres de Cuidem el Cabanyal, que han exigit un estudi seriós i actualitzat amb el nombre d'apartaments turístics legals i il·legals existents en el barri amb l'objectiu de prendre mesures contundents per a evitar l'alça de preus dels lloguers i la gentrificació: “Vam presentar 800 al·legacions al PAC i no hem rebut cap resposta. Pensem que aquest pla no servirà per a frenar la turistificació, més aviat al contrari, ja que entre altres coses preveu un hotel de 15 altures. Demanem que s'aposte per la rehabilitació i la mobilització de l'habitatge buit existent, molt d'ell públic, en lloc de construir més habitatge nou”, han comentat.

Davant aquestes reivindicacions, l'alcalde de València ha comentat que des de l'Ajuntament s'estan prenent mesures per a frenar la turistificació com ara la implantació de la taxa turística o les limitacions als apartaments turístics, tal com preveu el PAC o la prohibició total anunciada a Ciutat Vella, però sempre “tenint en compte que el turisme és un motor econòmic i de generació d'ocupació important a la ciutat i això és una cosa que no es pot oblidar”.

Pel que fa al problema del clavegueram, Ribó ha comentat que recentment s'ha aprovat el projecte d'execució del depòsit de tempestes de la Malva-rosa que contribuirà a solucionar el problema existent i a continuació ha destacat la millora que ha experimentat el barri des de l'any 2015, quan va arribar a l'alcaldia: “Quan vam arribar nosaltres el Cabanyal era un barri que estava en descens i en situació de degradació creixent i ara els problemes no són precisament aquests, són de pujada del preu d'habitatge i tot el que comporta. Són problemes totalment diferents que demostren que el barri ha passat d'anar cap avall a tindre una línia ascendent, però encara així queda molt per fer”.

Nous jardins

Ribó i Campillo, al costat dels representants veïnals han recorregut els carrers del barri i han comprovat de primera mà les últimes millores en la infraestructura verda. La visita ha començat en la recentment remodelada plaça de la Mare de Déu del Castell, que ha estrenat parc infantil i més arbrat.

Joan Ribó ha destacat: “Continuem avançant en la recuperació del barri del Cabanyal-Canyamelar, no sols amb temes estrictes de reurbanització, sinó també augmentant la infraestructura verda, que és una reclamació que sempre hem tingut molt present ací al Marítim”. En aquest sentit, l'alcalde ha recordat que “fa unes setmanes es va obrir el jardí de la Font Podrida, i només fa uns dies que s'ha obert el de Mare de Déu del Castell; un jardí que ha guanyat arbratge i una nova zona de jocs infantils com ens havia demanat el veïnat”.

La remodelació de la plaça de la Mare de Déu del Castell s'ha dut a terme amb ajuda del finançament europeu a través dels fons Edusi. A més de renovar íntegrament l'arbratge i la zona de jocs infantils, s'ha restaurat el paviment, millorat l'accessibilitat i s'han solucionat uns problemes d'humitats que patien els edificis confrontants al jardí. S'hi han invertit un total de 177.126 euros (IVA inclòs).

El regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que la remodelació d'aquest jardí “és un pas més en la recuperació del barri del Cabanyal-Canyamelar i en la seua qualitat urbana, en aquest cas en la seua qualitat urbana verda –ha remarcat- el que ajudarà als veïns i veïnes d'aquest barri a mitigar millor els efectes del canvi climàtic”.

La visita ha inclòs també el jardí del carrer de la Font Podrida, en el qual el Consistori ha invertit 262.565 euros procedents també dels fons europeus Edusi i que va obrir les seues portes a mitjan passat mes de desembre, una vegada conclosos els treballs de remodelació. En aquest cas s'ha renovat per complet la zona de jocs infantils, s'ha creat una nova zona delimitada de socialització canina i s'han plantat nous arbres que puguen generar ombra. A més, s'han augmentat els espais de seient.

En el recorregut, al costat de l'alcalde i el regidor d'Ecologia Urbana, han participat representants de diferents associacions veïnals i entitats ciutadanes: AV Pavimar; AV Cabanyal-Canyamelar; Associació de Comerciants del Marítim Acipmar; Cuidem Cabanyal-Canyamelar i Cabanyal Horta. L'alcalde, que ha tingut oportunitat d'intercanviar impressions amb els representants veïnals ha assenyalat: “Sabem que encara queda molta faena per davant, però a poc a poc la regeneració del barri és un fet i deixem arrere, com un mal somni del passat, el temps de la destrucció”.