Els veïns contenen la respiració per l’abocament al parc de l’Albufera: “L’augment del trànsit del port dispara els accidents”

Els veïns del sud de València contenen la respiració davant l’abocament de fuel que ha obligat a tancar les platges de Pinedo, l’Arbre del Gos, el Saler i la Garrofera, al Parc Natural de l’Albufera de València, un valuós espai ecològic amenaçat de pla pel polèmic projecte d’ampliació del port. La taca s’ha escampat a uns dos quilòmetres i la bandera roja ha onejat tota la jornada de dimarts. Pere Pau, president de l’Associació de Veïns del Saler, resumeix la situació: “Indignació, emprenyament i alerta”. El representant veïnal recorda que, les aigües davant de les platges de la zona de sud de València s’han convertit en una mena d’aparcament per a vaixells que accedeixen al port de València. “Hi ha hagut dies que he comptat 17 o 18 vaixells esperant, la cosa més normal és una mitjana de huit, nou o 10, alguns estan una setmana fondejats, uns altres l’endemà ja no estan”, afirma Pere Pau.

Fonts oficials de l’Autoritat Portuària de València consultades per aquest diari sostenen, categòrics, que l’abocament no prové de “cap dels vaixells fondejats”. No obstant això, el president de l’Associació de Veïns del Saler no oculta la seua indignació: “Deu ser d’una nau interestel·lar”, afirma en to irònic. “Ja m’explicaran, perquè dels velers del club nàutic no crec que vinga. Clar que ha sigut d’un vaixell entrant o eixint del port o en navegació molt prop del port”, afig.

No es tracta del primer incident i encara que, pel que sembla, la situació no és greu, els veïns assenyalen el port de València, la mastodòntica infraestructura que amenaça el Parc Natural de l’Albufera. “El trànsit de vaixells es multiplica i la probabilitat d’accidents és molt més gran”, aventura Pere Pau, que recorda que ja hi ha hagut incidents similars.

“Això de hui no sembla que siga un accident d’un petrolier, afortunadament, però qui ens diu que la pròxima no serà més greu”, es pregunta el representant veïnal, que al·ludeix també a la responsabilitat del port en la regressió de les platges del sud de València. Pere Pau lamenta que les alarmes s’han disparat dimarts quan la taca de fuel, amb una forta olor, s’ha detectat en arribar a la platja, a pesar que el Port de València té els “mitjans suficients per a detectar qualsevol problema d’aquesta mena”. “Ja que són responsables d’aquest augment del trànsit, que anirà a més amb l’ampliació, han de ser responsables de la cura del Parc Natural”, afig.

Les platges del Saler constitueixen una barrera o un escut que protegeix el Parc Natural de l’Albufera. “D’ací a uns anys el trànsit marítim es multiplicarà per cinc, amb cinc vegades més vaixells movent-se a les portes de l’Albufera, tot i que la platja és un escut natural i amb qualsevol contratemps que patisca, el Parc Natural desapareix”, alerta Pau.

La Capitania Marítima de València ha activat el Pla Marítim Nacional (PMN) en situació 1, que es posa en marxa quan es produeix en la mar un episodi de contaminació que puga afectar la costa. Sota la direcció de la Capitania, mitjans de Salvament Marítim –salvamar Pollux i Helimer 211– i la LS Tomás Marco de la Creu Roja han treballat en la zona per valorar l’extensió de l’abocament i el possible origen.

També s’estava a l’espera del resultat de les anàlisis de les mostres per a confirmar el tipus de contaminant, que sembla un hidrocarbur, expliquen fonts de la Capitania consultades per Europa Press.

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana ha informat que, després de la detecció d’una possible taca d’hidrocarburs, s’ha activat la situació 0 del Pla Territorial d’Emergències per a fer un seguiment de la taca i es coordina amb Salvament Marítim per a comprovar l’abocament.

Per part seua, l’Ajuntament de València assenyala que s’ha decretat bandera roja a les platges del Saler, l’Arbre del Gos i la Garrofera per abocament, mentre que a les platges de Pinedo, la Devesa hi ha bandera groga per condicions marítimes. Els bombers de València han col·laborat amb la unitat de drons, mentre que la Policia Local patrullava dimarts en les platges amb bandera roja.

Per part seua, la consellera de Justícia i Interior, la popular Salomé Pradas, ha enviat “un missatge de tranquil·litat” a la ciutadania: “Estem actuant amb total celeritat davant aquest abocament després d’activar-se el nivell 1 del Pla Territorial d’Emergències de la Comunitat Valenciana”. Pradas ha confirmat que la taca de l’abocament s’ha escampat uns dos quilòmetres.