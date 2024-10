Els veïns de la Malva-rosa esclaten contra el tràfic de drogues i la inacció de l’Ajuntament de València

L’associació veïnal Amics de la Malva-rosa s’ha manifestat dilluns des de la plaça de Maria Carbonell “pel dret a viure en un barri digne, habitable i sense la màfia de la droga”. La protesta, al seu torn, commemora el 33 aniversari de les càrregues policials en el barri, després de la primera gran manifestació veïnal contra el mercat de la droga de les Casetes Roses, que va acabar amb 35 ferits.

El portaveu de l’entitat, Agustín Abarca, ha justificat la protesta en el fet que des del mes de gener passat no s’ha reunit la taula interregidories de l’equip de Govern del PP i de Vox per a fer un seguiment de l’estat de les mesures acordades per a fer front al problema de la seguretat en el barri i la falta d’infraestructures.

Segons Abarca, el mes de setembre passat va haver-hi una trobada amb el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, però es va tractar d’un monogràfic sobre la marxa de la reurbanització de l’avinguda de la Malva-rosa: “Els temes de seguretat i tràfic de drogues els hem de tractar en la reunió interregidories, que continua pendent que ens diguen per a quan. Només n’hi va haver una al gener i hauria d’haver tingut continuïtat després de les Falles, però continua pendent de convocar”.

El portaveu veïnal ha comentat que “el mercat de la droga continua existint i no hi ha un pla integral per a les Casetes Roses, per això, el dilluns 7 d’octubre, des del carrer, reivindiquem que cal redactar un pla especial per a la Malva-rosa i establir un calendari per a la construcció d’un centre cívic amb biblioteca; és imprescindible posar-hi coratge polític per a posar fi al tràfic de drogues i alliberar aquest barri de l’estigma que pateix i per això reivindiquem al carrer el que se’ns nega en els despatxos”.

Abarca ha assegurat després de la mobilització que espera que l'equip de Govern els cite en breu i ha lamentat que en els últims mesos han notat que s'ha reduït la dotació policial punt de la Policia Local, que depén de l'Ajuntament, com de la Nacional, que depén de la Delegació del Govern de la socialista Pilar Bernabé: “Entre els veïns regna l'escepticisme perquè són 30 anys de promeses i els problemes persistixen. A nivell de seguretat s'ha oblidat la prevenció, només hi ha agents en moment puntuals perquè hi ha algun problema o alguna operació. A nivell de policia de barri, abans teníem quatre agents i ara només dos per a tot el districte que patrullen amb cotxe”.