Empreses de lloguer denuncien una onada de robatoris de bicicletes aquest estiu a València

“Fins ara, a l’agost, era habitual que arribara una furgoneta, que l’ompliren de bicis robades i que se n’anaren a altres països a revendre-les. Però això d’aquest estiu no és normal. Pensem que es tracta d’una banda organitzada, perquè fan servir radials i cisalles de grans dimensions per a emportar-se-les i ja és una cosa que passa gairebé en tota la ciutat, especialment ean la Marina de València, en el centre històric i a Russafa. Ens hem agrupat una vintena d’empreses en un grup de WhatsApp per a compartir qualsevol situació i hem comptabilitzat uns 150 robatoris en un mes i mig, tot i que altres anys podia haver-n’hi una quinzena”.

Igor Morini, propietari de The Easy Way, empresa del sector de lloguer a València amb 11 anys d’antiguitat denuncia l’onada de robatoris que viuen aquest estiu: “Nosaltres només tenim constància de les nostres bicicletes, però estem segurs que és un problema que s’estén també entre particulars, perquè jo mai fins ara havia vist una cosa així”.

Segons comenta, quan els clients els lloguen bicis, a més d’explicar-los la normativa en matèria de mobilitat, els donen tota la informació necessària per a tractar de previndre aquestes situacions i els expliquen com ancorar-les als aparcabicis de la manera més segura. No obstant això, insisteix que “es tracta d’una banda i actuen amb total impunitat; l’altre dia van veure un trencant un cadenat davall de les torres de Serrano i encara que la gent el mirava per a veure què feia, ell reia”.

Davant aquesta situació, Morini reclama “més facilitats per a posar les denúncies”, ja que, lamenta, mentre per a la major part dels casos es poden fer les denúncies en línia, en el cas de les bicis afirma que només es poden fer de manera presencial, amb la pèrdua de temps que els comporta: “També estaria bé que l’Ajuntament habilitara més aparcabicis i baixos o casetes de pagament on poder deixar-les”.

Investigació policial

Fonts de la Policia Nacional han comentat, sobre la possible onada de robatoris, que es tracta de la percepció d’un col·lectiu, però al mateix temps han afirmat que hi ha “investigacions en curs”. A més han avançat que aquest mes de setembre es farà “una exposició de bicis recuperades perquè la gent que va denunciar una sostracció puga identificar-les i emportar-se-les”.

A més, han afegit que, quan passa un temps i no es poden tornar, “es demana autorització al jutjat per a desballestar-les si estan en estat obsolet o per a cedir-les a alguna ONG”. D’altra banda, han aconsellat tant a les empreses de lloguer com a particulars “que posen en les denúncies tota la informació possible sobre el tipus de bici, si tenen número d’identificació, així com la franja horària del possible robatori; com més dades millor per a la investigació”.

Grezzi responsabilitza el PP

El regidor de Compromís, Giuseppe Grezzi, responsabilitza d’aquesta situació, en part, l’equip de Govern municipal del PP que dirigeix María José Catalá pel fet de considerar que posa en el focus dels infractors en els usuaris de les bicis, a més de no implementar mesures de seguretat: “Des de fa mesos advertim de la perillositat de la gestió política del govern de María José Catalá de la Policia Local, que fa gala de vigilar estretament els usuaris de vehicles de mobilitat personal i de vehicles de mobilitat sostenible com si foren potencials criminals mentre fa els ulls grossos als infractors greus i reals”.

Grezzi afig que “fan un manteniment nul dels aparcaments de bicicletes, en què els usuaris pateixen bicis abandonades i vandalitzades durant mesos i mesos, fet que trasllada una sensació d’inseguretat total” i afirma que “tàcitament des de l’Ajuntament conviden els lladres a actuar en la ciutat, perquè les seues declaracions i la seua gestió diuen que la Policia Local està a una altra cosa” i, lamenta, els resultats salten a la vista: “Es roben més bicis, tant al carrer, a la vista de tot el món, com a l’interior de garatges. I el pitjor és que, encara que siguen els afectats mateixos els que li ho advertisquen, ja no una formació política com la nostra, el govern, lluny de rectificar, continua en això”.