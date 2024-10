Enquestes del 9 d’Octubre: del sondeig pagat pel PP per a ‘Las Provincias’ als “triples” del ‘Levante-EMV’

La jornada festiva del Nou d’Octubre ha comptat com cada any amb les tradicionals enquestes electorals sobre el panorama polític valencià. Las Provincias ha publicat un sondeig, elaborat per Sociometrica per al PP, segons la fitxa tècnica, que dona a la formació liderada per Carlos Mazón 44 escons (quatre més dels que va obtindre en les eleccions autonòmiques passades) si es tornaren a celebrar els comicis. Els populars valencians tindrien més diputats que la suma dels parlamentaris del PSPV-PSOE i Compromís, segons l’enquesta feta amb 2.500 entrevistes telefòniques entre el 23 i el 27 de setembre i abonada pels populars valencians.

Amb un 40% d’intenció de vot, Mazón consolida la seua posició després de l’eixida dels seus socis de Vox de l’executiu autonòmic, mentre que el PSPV-PSOE, liderat per la ministra Diana Morant, només creixeria un escó (de 31 a 32 escons). Compromís perdria quatre escons i es quedaria amb 11 diputats davant dels 15 que conformen actualment el seu grup parlamentari.

Per part seua, l’enquesta electoral d’estimació de vot feta per Lápiz Estrategico Consulting per als diaris de Prensa Ibérica a la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información i Mediterráneo) atorga millors resultats al PP que l’enquesta dels populars publicada per Las Provincias, si se celebraren hui uns nous comicis.

El PP de Carlos Mazón passaria de 40 a 46 diputats, amb la qual cosa s’acostaria a la majoria absoluta en les Corts Valencianes –fixada en 50–, pel fet de recollir més de quatre de cada deu paperetes en les urnes (41,7%). El diari Levante-EMV destaca que el nou Consell de Mazón aprova amb “el triple” de suports que de suspensos.

Cau Vox i el PSPV creix lleugerament

L’enquesta exposa que Vox –soci en l’executiu valencià fins a la seua eixida el mes de juliol passat– cauria cinc diputats i es quedaria amb huit, amb una estimació de vot que descendeix del 12,4% al 8,2%. D’aquesta manera, la formació seria la que més representació perdria, encara que conservaria la tercera posició en el parlament autonòmic.

En el bloc de l’esquerra, el PSPV continua sent la segona opció i, a més, creix –passaria de 31 a 34 escons– i la seua estimació de vot s’incrementa en tres punts, situant-se per damunt del 31%.

Pel que fa a Compromís, el sondeig sosté que la formació liderada per Joan Baldoví retrocedeix –de 15 a 11 diputats–, encara que aquest resultat podria veure’s modulat pel vot de Sumar, que en l’enquesta apareix amb un 1,8% i podria augmentar les expectatives de la coalició valencianista (ja que van anar junts en les últimes eleccions generals) o acostar Podem a la barrera del 5% per a tornar a la cambra autonòmica.

Així mateix, aquest mostreig, elaborat entre el 23 i el 30 de setembre, assenyala que, si es compleixen aquests auguris, la dreta, que suma actualment 53 escons, passaria a 54 i l’esquerra, que té 46 diputats, es quedaria en 45.

La barrera electoral frena Alvise

Finalment, el baròmetre elaborat per Demoscopia y Servicios per a l’edició valenciana del digital ESdiario, que atorga a Carlos Mazón una pujada de set escons i és l’única enquesta que inclou Se Acabó la Fiesta, la formació de l’ultradretà Alvise Pérez que té tres eurodiputats a Brussel·les. L’enquesta pagada pel PP trau del tauler un dels seus rivals per l’extrema dreta i la del grup EPI no la detecta.

Així doncs, el partit d’Alvise arribaria al 3,3% dels vots (per davall de la barrera electoral) i 75.405 vots en unes hipotètiques eleccions autonòmiques. Es tracta del mateix percentatge que perd Vox, segons l’enquesta.