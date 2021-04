Escola Valenciana i Acció Cultural demanen al Govern el segon múltiplex per assegurar la reciprocitat d’À Punt, TV3 i IB3

Després de l’aprovació en el Congrés dels Diputats d’una proposició no de llei per a donar suport a la reciprocitat d’emissions de televisió i ràdio d’À Punt, TV3 i IB3 entre la Comunitat Valenciana, Catalunya i les Illes Balears, diverses entitats impulsores de la proposta han valorat dijous els passos a seguir. La proposta, portada al Parlament per Unides Podem, Compromís, ERC, Junts, PDeCAT, CUP, PNB, Bildu, BNG i Más País, va ser aprovada gràcies al vot favorable del PSOE, malgrat la negativa de PP, Vox i Ciutadans.

En la roda de premsa han participat telemàticament representants de l’Euskalgintzaren Kontseilua, l’associació gallega A Mesa, l’associació aragonesa Arogá i la Iniciativa Pol Asturianu, a més d’Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i la Plataforma per la Llengua, els representants de la qual han comparegut a València presencialment.

Toni Gisbert, secretari d’ACPV, ha destacat que l’aprovació de la iniciativa dona suport explícit a “la recepció recíproca de mitjans de comunicació” entre territoris autonòmics amb la mateixa llengua pròpia oficial. Gisbert ha insistit en la necessitat d’un segon múltiplex per a assegurar que les cadenes À Punt, TV3 i IB3 puguen veure’s en els diferents territoris que comparteixen la mateixa llengua. En el cas del País Basc i Navarra, el secretari d’ACPV ha recordat que queda pendent completar la recepció d’EITB, tant el seu canal generalista en basc com el que s’emet en castellà, i el canal de dibuixos animats en basc en tot el territori navarrés.

Sobre l’ús administratiu de les llengües entre territoris d’un mateix àmbit lingüístic, la secretària d’Escola Valenciana, Alexandra Usó, ha demanat que no hi haja “impediments per al seu ús, encara que el nom de la llengua siga diferent en cada territori, segons els seus estatuts d’autonomia”. “Caldria demanar que el valencià i el català siguen denominacions equivalents i el text hauria de servir per a sol·licitar a l’Advocacia l’Estat que no torne a posar en qüestió la separació lingüística”.