EscolART, l’aprenentatge a través de la música, la ràdio, el teatre o la dansa

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat el nou programa EscolART amb l’objectiu d’impulsar l’expressió artística de l’alumnat de Primària a través de la música, la ràdio, el teatre i la dansa. El projecte engloba quatre programes diferents: dos ja existents, com són L’escola canta’ i ‘L’escola dansa’; un altre que es recupera després d’uns anys, ‘L’escola fa ràdio’; i ‘L’escola fa teatre’, de nova creació.

Els col·legis (públics i concertats) interessats a participar aquest curs en algun dels quatre projectes d’EscolART han d’emplenar el formulari publicat en la pàgina web del departament d’Educació. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 26 d’octubre pròxim i els detalls de cada programa es poden consultar en el portal web del programa.

El desenvolupament de l’expressió artística “és un element clau en la formació del nostre alumnat i el seu creixement personal i, per això, apostem des de la Conselleria per EscolART, un programa dissenyat per generar situacions d’aprenentatge vinculades a les arts i que desenvolupen les competències comunicatives orals, alhora que fomenten la inclusió en atendre la diversitat”, destaca la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego.

Les arts, subratlla Gallego, “potencien vies de transformació educativa que milloren l’adquisició de competències i de resultats acadèmics de l’alumnat, aportant elements emocionals i de vincle, a més de fomentar aprenentatges interdisciplinaris” i afig: “L’educació artística que impulsen els projectes d’EscolART també millora la motivació general de l’alumnat i reforça la seua confiança, creativitat, imaginació, el pensament crític i l’expressió emocional”.

Per donar suport didàctic als quatre projectes del programa EscolART, el Cefire Artisticoexpressiu convocarà activitats formatives a què podrà inscriure’s de manera voluntària el professorat dels centres que hi participen.

L’escola canta

El pioner dels programes que ara s’agrupen sota el concepte d’EscolART és L’escola canta. Enfocat preferentment a l’alumnat de 4t, 5é i 6é de Primària, va començar el curs 2016-2017. Ha mobilitzat a 18.000 alumnes, 6.200 el curs passat, en què va arribar a 112 escoles de tot el territori.

Promou l’ús de la llengua oral i escrita en l’àmbit de l’expressió artística musical i escènica, i proposa un treball que es pot dur a terme en qualsevol assignatura des d’una metodologia integrada de llengua i contingut, i des d’un enfocament artístic.

A més, és una eina potenciadora d’aprenentatge i de dinamització del valencià, un projecte que s’insereix en l’àmbit de l’expressió artística musical i escènica, amb la participació de les bandes de música locals.

L’escola dansa

L’escola dansa és un projecte educatiu en què conviuen la dansa i la música per fomentar la creativitat i l’expressivitat de l’alumnat a través del llenguatge corporal. En els dos cursos que està en marxa ha posat a ballar més de 14.000 xiquets i xiquetes.

Fomenta l’expressió corporal, el moviment i la dansa, i pot desenvolupar-se en les àrees d’educació musical i educació física, preferentment, però també des d’altres assignatures amb un enfocament transversal i artístic.

L’escola fa ràdio

Amb la creació d’EscolART, la Conselleria recupera el projecte L’escola fa ràdio, un recurs d’innovació centrat en la promoció de valors com el treball en equip i el desenvolupament de les competències comunicatives orals en matèria plurilingüe. En l’última edició que es va convocar, el curs 2019-2020, van retransmetre 1.310 alumnes de 44 centres educatius.

A més, és una eina potenciadora d’aprenentatge i de dinamització del valencià, un projecte que s’insereix en l’àmbit dels mitjans de comunicació, lligada a l’expressió artística i que té repercussió en la societat.

L’escola fa teatre

L’escola fa teatre és el nou projecte que s’estrena aquest curs amb el naixement de EscolART. L’objectiu d’aquesta dinamització per a l’alumnat en l’àmbit de la literatura i de l’art dramàtic és posar en escena propostes teatrals que desenvolupen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Aquest projecte educatiu, dirigit preferentment a l’alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é de Primària, està lligat a la dinamització del plurilingüisme i al desenvolupament de l’expressió artística, més concretament, al foment de l’art dramàtic i la representació d’obres teatrals.