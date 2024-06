Estirada d’orelles del Síndic de Greuges al PP i a Vox per esborrar les dones dels objectius d’ocupació de València Activa

“Recomanem a l’Ajuntament de València que s’adopten totes les mesures que calga per a deixar sense efecte la modificació dels estatuts de la Fundació València Activa, tenint en compte la greu i específica situació de desigualtat en què es troben les dones respecte dels homes en el mercat laboral, que mantinga com a objectiu específic de la Fundació la redacció estatutària anterior a la modificació (promoure i facilitar la igualtat d’oportunitats per a l’accés de la dona al mercat laboral) i que respecte l’ús no sexista del llenguatge”.

El Síndic de Greuges es mostra així de contundent (document complet al final de la informació) en resposta a la queixa plantejada per Compromís després de la modificació dels estatuts de la fundació València Activa. El patronat de l’entitat que depén de l’Àrea d’Ocupació i Formació que dirigeix el segon tinent d’alcalde i portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, i que presideix l’alcaldessa María José Catalá, va aprovar el mes de març passat amb el vot en contra de sindicats i patronal i fent ús del vot de qualitat la modificació d’un article per a eliminar el terme “dona”, que queda de la manera següent: “Promoure i facilitar la igualtat d’oportunitats per a l’accés de totes les persones al mercat laboral”.

La portaveu de la formació valencianista Papi Robles juntament amb la regidora Lucía Beamud, han donat a conéixer la resolució del Síndic de Greuges, que han qualificat de “demolidora”. De fet, Robles ha destacat que “l’informe del Síndic posa en relleu la vergonyosa i possiblement acció prevaricadora d’aquest govern contra la igualtat entre homes i dones”.

En la seua resolució, el Síndic esmenta fins a sis lleis o acords que s’han vulnerat, com la llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes, la llei integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, llei valenciana per a la igualtat entre dones i homes, fins a tres sentències del Constitucional, el Reglament Municipal per a l’Ús no Sexista del Llenguatge o el Pla Marc d’Igualtat entre dones i homes aprovat pel ple de l’Ajuntament.

També arremet contra el Govern municipal i la Conselleria de Justícia, que va acceptar aquest canvi d’estatuts, per ignorar tots els informes sobre desigualtat laboral. Assenyala expressament que “l’Ajuntament de València manté silenci pel que fa als canvis produïts en el mercat de treball sobre la desigualtat entre les dones i els homes, perquè aquests canvis, en realitat, no existeixen. Les dones continuen patint una greu desigualtat en el mercat de treball”.

En aquest sentit, la regidora Lucía Beamud assegura que “l’Ajuntament de València no ha pogut facilitar al Síndic de Greuges cap informe que justifique aquests canvis en els estatuts de València Activa que deixen les dones valencianes desprotegides i ens aboquen a la temporalitat i la precarietat, perquè no hi ha dades objectives que ho justifiquen”. Per això, considera que es tracta d’una qüestió ideològica, “María José Català i la consellera de Justícia han vulnerat la llei i ho han fet deliberadament, com així ho ha demostrat la resolució de la sindicatura”.

Entre les recomanacions, el Síndic insta l’Ajuntament que “s’impulse el procediment d’elaboració d’una guia d’ús no sexista del llenguatge i les imatges per part de la Fundació València Activa per a la seua aplicació durant aquest any 2024”.

L’Ajuntament de València està obligat a respondre-hi per escrit en un termini no superior a un mes, i aquesta resposta, com indica la sindicatura, “haurà de manifestar, de manera inequívoca, el seu posicionament respecte de les recomanacions o els suggeriments continguts en aquesta resolució”.

Davant de tot açò i amb aquesta resolució del Síndic en mà, la portaveu de Compromís Papi Robles ha anunciat que “denunciarem aquesta modificació estatutària davant la Fiscalia”. Per a Robles, “aquest govern misogin viu obsessionat amb el fet que les dones no aconseguim ni un dret més i llevar-nos tot el que hem aconseguit” i adverteix que “no ens quedarem de braços plegats”.

Crítiques del PSPV

El regidor socialista Javier Mateo ha exigit a Catalá que actue “d’una vegada per sempre” contra l’esborrament de les dones en les polítiques d’ocupació en compte de tractar d’enganyar els valencians i valencianes. “Al final, ha hagut de vindre el Síndic de Greuges a exigir-li que corregisca l’esborrament de les polítiques actives d’ocupació per a la dona en els estatuts de València Activa davant la seua inacció. Ha intentat enganyar a tothom assegurant que no s’eliminava cap de les polítiques actives d’ocupació per a la dona, però no ha aconseguit que el Síndic caiga en els seus paranys”, ha manifestat després de conéixer la seua resolució en què li exigeix que recupere els estatuts de la Fundació València Activa del govern progressista.

“Com ham denunciat de manera reiterada els socialistes en l’Ajuntament de València, la senyora Catalá governa en contra de les dones també en matèria laboral. Hem denunciat l’esborrament sistemàtic de les dones en les polítiques actives d’ocupació i fins i tot dels mateixos estatuts de la Fundació València Activa. Un esborrament que van celebrar els seus socis ultres en vespres del 8 de març amb la complicitat de Catalá, que no hi va posar ni una objecció”, ha apuntat Mateo.

El regidor socialista ha considerat la resolució del Síndic de Greuges “una altra estirada d’orelles per a la senyora Catalá, perquè l’adverteix que ha de deixar sense efecte aquell acord dels seus socis ultres i recuperar les polítiques d’ocupació a favor de la dona i a favor de la igualtat”.