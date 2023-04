Un expolític del PP de la trama urbanística del càrtel del foc va ingressar 180.000 euros de loteria sense tindre premi

Emilio Máñez, exedil del PP de Quartell (el Camp de Morvedre), és una de les peces clau de la presumpta trama de cobrament de comissions per mitjançar en projectes urbanístics i blanqueig de capitals emanada de la causa del càrtel del foc, format per una sèrie d’empreses adjudicatàries dels mitjans aeris de lluita contra incendis que van untar amb regals per valor de quasi 164.000 euros l’exconseller popular de la Generalitat Valenciana Serafín Castellano.

La instrucció de la causa ha detectat que Máñez, processat juntament amb l’exalcalde popular Francisco Huguet per cobrar presumptament mossegades i blanquejar-les després amb la compra de béns immobiliaris, va ingressar en un compte compartit amb la seua dona, María Julve, 180.000 euros amb el concepte “Loteria Nacional”. L’ingrés, en un compte de l’antiga entitat Bancaixa, es va registrar el 2 de febrer de 2006.

No obstant això, segons la interlocutòria del jutge instructor, Bankia (la successora de Bancaixa) “no té cap acerb documental” del fet que el matrimoni fora agraciat amb el premi. A més, l’entitat pública que regeix les Loteries i Apostes de l’Estat també va confirmar que “no consta” cap premi a Máñez i la seua dona.

El compte no estava vinculat “a cap activitat empresarial o laboral”, a pesar que consten 62 moviments de compensació de xecs a favor seu des del 2005 per un total de 73.500 euros.

També hi figuren 53 ingressos en efectiu per un valor de 51.683 euros. Les perquisicions policials han detectat un “tràfec de fons” entre el matrimoni i els seus dos fills vinculats al mateix compte: en total, 41 moviments per un import de 52.945 euros.

La interlocutòria acredita que Emilio Máñez va cobrar presumptes comissions per una suma total de 812.384 euros que van ser blanquejats pel nucli familiar amb l’adquisició de béns immobles. Només el 2012, Máñez va efectuar 28 ingressos en metàl·lic per valor de 100.000 euros, “tots redons”, segons el jutge instructor.

La trama també va abonar un vehicle Chrisler Wrangler l’usuari del qual era Emilio Máñez, segons les dades de la Direcció General de Trànsit. L’Agència Tributària tampoc té constància de l’origen lícit dels diners amb què el matrimoni va adquirir diversos béns immobles.

La interlocutòria de procediment abreujat del titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de Sagunt imputa a Máñez i a l’exalcalde Francisco Huguet els presumptes delictes de prevaricació urbanística en concurs medial amb un delicte de prevaricació administrativa, a més dels delictes continuats de suborn passiu propi, blanqueig de capitals i malversació de cabals públics. A la dona i els fills d’Emilio Máñez els imputa un presumpte delicte de blanqueig.