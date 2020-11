“Fa molta ràbia quan algú es resisteix a confinar-se després d’haver-se contagiat en un comiat de solter”

“És frustrant i fa molta ràbia quan algú es posa a discutir-te els protocols del Ministeri de Sanitat, perquè no volen complir els 10 dies de confinament domiciliari després d’haver-se contagiat en una festa en una casa o en un comiat de solter; és a dir, qüestionen les mesures de prevenció després d’haver comés la irresponsabilitat de no seguir les recomanacions o directament d’incomplir les normes marcades pel que fa a festes i reunions”.

Així s’ha pronunciat Marc Cebolla, infermer de 31 anys que desenvolupa la funció de rastrejador en el centre de salut del barri de la Trinitat, a la ciutat de València.

Segons explica, el van contractar fa sis mesos per cobrir una vacant i directament li van assignar la tasca de rastreig: “Soc el més veterà, hi vaig començar jo sol i a mesura que ha anat augmentant la incidència s’han anat incorporant més companys fins als sis que som actualment només en aquest centre”.

El seu dia a dia requereix una enorme paciència i empatia, ja que en molts casos suposa una baralla contínua per fer entendre a la gent que ha donat positiu que ha de romandre 10 dies tancada a casa.

Segons explica, “cada dia s’anota en una pissarra la llista dels positius de la jornada anterior i se’ls telefona per iniciar el protocol, se’ls diu que han d’aïllar-se 10 dies i que faciliten les dades de les persones amb qui han estat en contacte dos dies abans de tindre símptomes o de fer-se la PCR en el cas dels asimptomàtics, per telefonar-los i que es facen també la PCR”.

Arribats a aquest punt, es troben amb tota mena de reaccions amb què han de bregar. Per exemple, “molts es posen a plorar, altres senten ràbia i no volen acceptar-ho, o fins i tot frustració pel tema laboral, perquè hi ha moltes persones autònomes que durant la quarantena no poden treballar i ho passen malament”.

En aquests casos, és fonamental la tasca pedagògica: “És fonamental explicar a la gent que totes les mesures tenen una base científica, que els 10 dies de tancament no són una cosa arbitrària, sinó que és el termini establit per estudis d’experts; quan expliques el perquè de les coses, la majoria de la gent es calma i ho entén, i això genera una relació de confiança amb l’afectat”.

Quant a l’increment de casos registrat, Cebolla calcula que en el seu centre de salut “en les últimes tres setmanes s’han multiplicat per tres les telefonades i els positius” i destaca que ha variat el perfil, ja que “inicialment la majoria d’afectats eren persones majors i ara els contagiats solen tindre entre 20 i 60 anys, per exemple ara hi ha bastants casos entre 20 i 30 anys que abans eren minoritaris”.

A més, confirma que el gros ve per reunions socials i també, encara que en menys mesura, per contactes laborals: “En la situació actual la gent s’ha de mentalitzar que no s’ha d’anar a llocs tancats sense distància de seguretat ni màscara; per exemple, ens han arribat casos de gent que s’ha contagiat en un comiat de solter, coses que penses que no poden estar passant, però que sí que passen”.