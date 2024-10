Famílies pel Valencià rebutja la consulta plantejada per la Conselleria i n’exigeix la seua retirada.

Famílies pel valencià ha manifestat el seu rebuig a la consulta i n’exigeix la seua retirada tal i com ho han fet els sindicats de treballadors i treballadores, els directors i directores dels centres educatius o FAMPA. Al mateix temps, des de Famílies pel Valencià es fa una crida a participar de les mobilitzacions convocades per la Plataforma de l'Ensenyament Públic per al pròxim dia 16 de novembre.

Aquesta associació considera que aquesta consulta no garanteix en cap cas el dret que tenen els nostres fills i filles a estudiar en valencià ja que no assegura que la llengua escollida per les famílies siga respectada per l’administració com ho demostra el fet que en el cas de no haver-hi suficients places en una aula serà aquesta qui derivarà l’alumnat a una altra sense respectar la decisió de les famílies. Des de Famílies pel Valencià es torna a insistir que aquesta llei amaga una afirmació tramposa del concepte de llibertat.

Així mateix, Famílies pel Valencià denuncia que aquesta normativa segueix sense donar resposta a moltes de les inquietuds plantejades per les famílies i deixa les famílies de l’alumnat de 2 anys que el curs que ve començarà l'Educació Infantil en un centre nou en una situació d'indefensió ja que no coneixeran en quina llengua estudiaran els seus fills i filles fins el moment que aquestos estiguen ja matriculats.

Famílies pel Valencià veu darrere d’aquesta consulta un intent per part del Govern valencià d’arraconar el valencià fent cas omís als nombrosos estudis existents per part d’experts en la matèria que afirmen que en el cas d’una llengua minoritzada com el valencià, s’ha de garantir que aquesta llengua tinga com a mínim una presència del 50% a les aules.

Per totes aquestes raons exposades, l'associació se suma a les peticions dels representants majoritaris de professorat, famílies i directors i exigeix a la Conselleria que retire aquesta consulta i que pose en mans dels experts (pedàgogs,lingüistes) i dels òrgans de representació dels centres educatius (els consells escolars) l’elaboració del pla lingüístic.

Des de Famílies pel Valencià avisen, tot i això, que si la Conselleria segueix amb els seus plans i manté la consulta per a les dates proposades, seguiran en la seua campanya Marca Sí al Valencià per tal de conscienciar les famílies sobre la importància d’apostar pel valencià i continuaran reclamant a l’administració que garantisca el dret dels seus fills i filles a poder estudiar en la seua llengua. Una feina que s’està realitzant colze a colze amb moltes associacions de famílies per convèncer de les oportunitats que genera l’educació en la llengua pròpia. En aquest sentit, Famílies pel Valencià destaca que ja compta amb l'adhesió de més de 100 AFA d’arreu del territori valencià amb les quals es realitzaran xerrades informatives i actes diversos.