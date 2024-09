La Federació de Futbol respon al Govern valencià: València es queda fora del Mundial per no haver complit els terminis

La Generalitat Valenciana, en nom de l’Ajuntament de València i de la candidatura de la ciutat, va anunciar el 24 de juliol passat una reclamació per burofax al Consell Superior d’Esports (CSD, pel nom en castellà) i a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) sol·licitant l’informe amb la valoració de les candidatures al Mundial de Futbol 2030 amb els criteris i les puntuacions, després que es fera oficial que la capital valenciana s’havia quedat fora del llistat definitiu de les 11 seus. Així ho van anunciar el president del Govern valencià, Carlos Mazón, i l’alcaldessa de València, María José Catalá, després d’una reunió conjunta per a analitzar la situació.

Des de llavors, poc més s’ha tornat a saber de l’assumpte. Preguntades sobre aquest tema fonts de la RFEF, han afirmat a elDiario.es que van respondre al requeriment de la Generalitat Valenciana per correu electrònic el 29 de juliol passat. En la seua resposta va explicar que la candidatura de València com a seu no va arribar a ser objecte de barem perquè no va complir els tràmits en els terminis establits. A més, va recordar que el 27 de juny de 2024, el comité executiu de la candidatura va informar via correu electrònic que València quedava fora del catàleg de seus proposat i que des de la candidatura valenciana es va pretendre en tot moment vincular la firma dels documents relacionats amb el nou estadi del Valencia CF a qüestions urbanístiques que no tenen res a veure amb la candidatura.

Finalment, van afegir que, de tot el procés de recopilació de documents, així com dels diferents requeriments, terminis, ampliacions de termini i condicionants exposats pel club mateix per a firmar, han sigut puntualment informats i van posar a la disposició de l’Administració valenciana tota la documentació que volgueren consultar.

Com va informar aquest diari, el València CF va traslladar a la FEF la seua intenció de firmar el contracte al final de juny, però el va firmar el dimecres 17 de juliol, dia en què l’Ajuntament va aprovar el conveni urbanístic a través del qual el club preveu pagar gran part de les obres.

Per part seua, fonts del CSD, organisme a què també va demanar explicacions el Govern valencià, han comentat a aquesta redacció que les últimes converses que han tingut han sigut verbals, tant amb les institucions valencianes com amb la FIFA, encara que no han entrat en més detalls sobre el contingut d’aquestes. A més han recordat que en el seu moment van remetre un escrit al màxim organisme futbolístic sol·licitant que tingueren en compte Vigo i València.

Quant a la Presidència de la Generalitat, de la qual depén el departament d’Esports, han comentat que continuen “en contacte i en converses amb tots els organismes i les entitats futbolístiques” i que s’han citat a continuar parlant en els pròxims mesos.

Amb València fora inicialment de la terna de seus, la FIFA ha de confirmar oficialment al desembre que accepta la candidatura conjunta d’Espanya, Portugal i el Marroc amb les seus proposades i serà al gener que començaran a visitar les diferents ciutats per a conéixer les condicions dels diferents estadis. Les diferents fonts consultades coincideixen a comentar que es fa molt estrany que València es quede finalment fora i apunten a assenyalar que encara falta un món i que sempre hi ha la possibilitat que alguna seu ara seleccionada puga caure per algun motiu, com ha passat sense anar més lluny en el pròxim Mundial del 2026 als Estats Units, Mèxic i el Canadà.