El Festardor arranca la novena edició al Port de Sagunt amb Zoo com a cap de cartell

El Festardor, una de les grans cites musicals de València, arranca la novena edició al Port de Sagunt. El festival de música rock, ska i rap, ja consolidat al País Valencià, enalteix grups com Zoo, Talco, La Pegatina o Ayax i Prox fins dissabte que ve, 14 d’octubre, i que comptarà amb una pròrroga a càrrec de l’Ajuntament de Sagunt el diumenge següent.

Després del gran acolliment de l’edició del 2022, que va tindre més de 60.000 assistents, enguany s’amplia a quatre jornades i es prepara per a ser la més multitudinària fins hui. Sota el lema “La cúpula del tro” l’esdeveniment reuneix més de 50 artistes.

En el pla del rock i l’ska, el públic podrà gaudir de grans noms com La Pegatina, Talco, Narco, Zoo, fins a Benito Kamelas, Xavi Sarrià, Smoking Souls, Balkan Paradise Orchestra, Sons of Aguirre & Scila, Sínkope, La Fúmiga, Buhos, Crim, El Tio La Careta, El Diluvi, Mafalda, Tropa Do Carallo, Dakidarria, El Niño de la Hipoteca, Josetxu Piperrak, Orkesta Paraíso, Segismundo Toxicómano, Boikot, Botifarra, Gritando en Silencio, Huntza, Manifa, Gomad! & Monster, Milenrama i DJ Plan B.

En l’escenari de rap, la novena edició compta amb vocalistes com a Natos y Waor, Ayax y Prok, SFDK, Nach, Green Valley, Jarfaiter, La Sra Tomasa, Kaze, Ill Pekeño & Ergo Pro, Las Ninyas del Corro, Maurino, Yeico x Toni, Lágrimas de Sangre, Hard Gz, Maluks, Cactus, Foyone, Rapsusklei, Killah Man i Tribade.

Festardor al carrer

Per completar la cita musical, la Regidoria de Cultura i la Regidoria de Joventut i Infància de l’Ajuntament de Sagunt han organitzat Festardor al carrer, un festival musical gratuït amb un cartell format només per artistes locals. La cita es desenvoluparà diumenge, una vegada finalitzat l’esdeveniment privat, en l’Espai La Nau, aprofitant la infraestructura del Festardor. Els grups locals que participaran en aquest festival, que se celebrarà a partir de les 12 del migdia, són Ñekü, Batería Baja, Nodoyunas, Sergi Nagant + Eusebio + Artat DJ.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha manifestat que “és una bona finestra d’oportunitat per a aprofitar la gran infraestructura del Festardor, que és un festival que excedeix amb molt el que és el nostre municipi en sentit estricte, per a donar suport al talent local i ampliar la base potencial de gent que mostra interés per les nostres bandes”. El regidor de Joventut i Infància, Roberto Rovira, ha apuntat que “l’Ajuntament continuarà apostant perquè el Festardor es consolide en aquesta ciutat per l’impacte que té” i ha aprofitat l’ocasió per a agrair al departament de Cultura i al de Joventut, així com als grups locals per poder obrir aquest festival a tota la ciutadania de manera gratuïta. Per part seua, la regidora de Cultura, Ana María Quesada, que llancen la iniciativa “en suport al talent local”, aprofitant la infraestructura del Festardor.