Una filial de Cabify acomiada a un delegat sindical a València: “S'havia plantejat una vaga”

Hassan Ávalos, pare d'un xiquet de tres anys, treballava a les nits per a l'empresa Vector Ronda Teleport SL, filial de Cabify, fins al seu acomiadament el passat 24 de gener. El conductor nocturn, que comptava amb una reducció de jornada per a poder cuidar del seu fill i era a més delegat sindical, ha presentat una demanda contra la llibertat sindical a la coneguda signa de VTC. “La meua intenció és reincorporar-me al meu lloc de treball i intentar organitzar unes noves eleccions sindicals sense cap mirament amb l'empresa”, declara Hassan Ávalosa elDiario.es.

L'home, de 30 anys i que portava quatre treballant en l'empresa, va eixir triat com a delegat del Sindicat Lliure de Transports. S'encarregava de mediar entre els treballadors i l'empresa quan sorgien problemes laborals, especialment relatius als ferris horaris dels conductors. No obstant això, a principis d'enguany van aterrar a València nous equips de flota, taller i oficina. Amb una nova subcontracta encarregada de la gestió de la llicències i la filial de Cabify “va començar a reduir despeses”, assegura Ávalos.

El resultat de les eleccions, segons el relat del conductor acomiadat, no va agradar a l'empresa. El procés electoral va ser impugnat i el Sindicat Lliure de Transports, per part seua, va recórrer la decisió, mantenint als seus delegats en una sort de terra de ningú. Hassan Ávalos va continuar exercint les seues funcions de delegat sindical (“se suposa que érem delegats sindicals de ple dret”, diu) i va notar un augment de les queixes dels seus companys: “Van començar a estrényer a tots els treballadors, a conductors que ja tenien horaris de treball els obligaven a canviar tot”. “Tothom va començar a queixar-se”, recorda.

El conductor va intentar com va poder continuar ajudant als seus companys com a delegat sindical “de manera extraoficial”, a l'espera que es resolguera el recurs contra la impugnació de les eleccions sindicals. La situació de descontentament —“en pla dictadura”, assegura— va degenerar fins a tal punt que “s'havia plantejat una vaga”, relata.

Els delegats del Sindicat Lliure de Transports s'havien negat a signar un conveni que consideraven una “cortina de fum”. L'home assegura que els treballadors es veien obligats a treballar fins a 12 hores, una situació similar a la que van denunciar un grup de conductors acomiadats, tal com va informar aquest diari.

“Tinc un fill de tres anys, el meu torn era nocturn i treballava fins a les set del matí”, relata. Per a poder portar al seu fill a la guarderia, “només dormia una hora i escaig” amb el consegüent “perill per a conduir”. El conductor, escudant-se en l'Estatut dels Treballadors, va sol·licitar una reducció de jornada fins a l'1 de març que va ser acceptada per l'empresa. Amb un “80% de la plantilla descontenta” i la seua activitat sindical pel mig, Hassan Ávalos va rebre la notificació de l'acomiadament el 24 de març, dies abans que acabara el seu període de reducció de jornada.

L'empresa al·lega baix rendiment per part del delegat sindical. “Amb la reducció de jornada tens una espècie de blindatge del contracte i l'empresa no et pot tirar per cap motiu”, recorda l'home, que denuncia que la filial de Cabify obliga els seus treballadors a acumular “hores mortes” en les quals treballen “però no les expliquen”.

El cas d'Hassan Ávalos comparteix alguns trets amb els treballadors que van denunciar a l'empresa de VTC pels acomiadaments per part d'una operadora de Cabify (unes demandes que van acabar guanyant en els tribunals). Ávalos, per part seua, remarca el paper com a delegat sindical que jugava fins al seu acomiadament.