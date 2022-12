La firma del golf investigada amb Carlos Fabra i controlada des de Luxemburg multiplica per quatre el seu patrimoni

Golf Borriol SL, la firma vinculada al pare del golfista Sergio García, gaudeix d’una salut financera de ferro. La societat, controlada des de Luxemburg, ha multiplicat quasi per quatre el seu patrimoni, segons els seus últims comptes anuals depositats en el Registre Mercantil. Així doncs, l’empresa ha anotat uns fons propis de 21,3 milions d’euros el 2021 (últim exercici consolidat) davant dels 5,6 milions de l’any anterior, fonamentalment per l’augment de la prima d’emissió i de les seues reserves. Els seus actius s’han disparat de huit milions d’euros el 2020 a 23,8 l’any següent.

La causa que investiga la cessió del camp de golf La Coma de Borriol a la família del golfista internacional Sergio García va ser reoberta per l’anterior titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, el magistrat Jacobo Pin, després de detectar un xec de 100.000 euros de Victoriano García a Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló. Victoriano García, en la seua declaració davant l’instructor, va justificar el transvasament de fons com un préstec.

A més, la mercantil Golf Borriol va abonar 30.000 euros al fill de Fabra per un altre pretés préstec a l’associació de socis del club de golf, que va ser finalment assumit per la societat que gestiona el club de Borriol, segons va destapar la investigació de Jacobo Pin sobre l’intent d’“emmascarament” del patrimoni de l’expolític del PP i el seu entorn familiar presumptament per a no abonar la multa de la seua primera condemna. La Fiscalia Anticorrupció demana dotze anys de presó per a Carlos Fabra i un total de 18 milions d’euros de multa per al “grup familiar” acusat d’orquestrar una pretesa trama de blanqueig de capitals.

La causa del camp de golf de Borriol va nàixer el juliol del 2016 arran d’una denúncia per presumptes delictes societaris interposada per dos socis i liquidadors solidaris de Golf del Mediterráneo SA contra nou membres del consell d’administració d’aquesta mercantil, entre ells Carlos Fabra, i la societat Golf Borriol SL. Els denunciants van aportar al jutjat documentació que apuntava una sèrie de pretesos acords lesius adoptats per majories fictícies en Golf del Mediterráneo SA que haurien permés a Golf Borriol SL apropiar-se d’uns terrenys per 425.000 euros valorats en aproximadament 9,6 milions d’euros.

Un any després, el jutge va acordar el sobreseïment de la causa, una decisió confirmada per la secció primera de l’Audiència de Castelló. La instrucció de la causa no va apreciar indicis de la comissió dels delictes societaris denunciats, decisions abusives o perjudicials per a Golf del Mediterráneo SA ni que els acords del consell s’adoptaren per mitjans o procediments il·lícits mitjançant majories fictícies. No obstant això, el magistrat va reobrir la causa a petició de la Fiscalia Anticorrupció amb els nous indicis.

Tres empreses de Luxemburg

Tres societats domiciliades a Luxemburg controlen Golf Borriol SL: Swing Participations (49,9%), Plombard International Assurance SA (43,2%) i A&G Global Sicav (6,85%). A més, l’empresa del camp de golf de Borriol manté una participació del 69,28% en Pozo Romeral SA, de la qual Victoriano García, pare del golfista, va ser administrador únic.

En el seu apartat d’operacions amb parts vinculades, els comptes anuals de l’empresa anota un préstec, per import de 463.000 euros amb Victoriano García (una xifra a què se sumen 37.270 euros en interessos). També ressenya un bo per import de 243.132 euros amb A&G Global Sicav.

La societat també ha experimentat diverses modificacions societàries des que el jutge instructor va reobrir la causa que investiga la cessió del camp de golf La Coma de Borriol a la família de Sergio García. El pare del golfista, Victoriano García, va abandonar el càrrec d’administrador únic tant en Golf Borriol SL com en Pozo Romeral SA. A més, el 4 de gener de 2022, Golf Borriol SL va registrar una fusió per absorció de la firma Albatros Scratch SL, propietat del golfista i el pare del qual també va ser administrador únic.