El fiscal demana l’arxivament del cas del fons voltor que va canviar el pany i va tirar els estris d’una anciana a Cullera sense ordre judicial

El fiscal ha demanat el sobreseïment provisional del cas del fons voltor que va aprofitar l’absència d’una dona de 82 anys, que en Nadal del 2019 se’n va anar a passar el dol per la mort del seu marit al costat del seu fill, per a buidar-li la casa i canviar el pany sense que hi haguera una ordre de desnonament.

Així consta en l’escrit a què ha tingut accés elDiario.es, segons el qual, el fiscal considera que, “a la vista de les diligències practicades, no ha quedat acreditada la comissió de cap infracció delictiva”.

Com va informar elDiario.es, el cas de C. M., la dona de Cullera de 82 anys, és especialment sagnant. L’anciana va perdre el seu habitatge i 50 anys de records i pertinences quan se’n va anar amb el seu fill a passar el doel per la defunció del seu marit el Nadal del 2019. Durant la seua absència, prolongada per la irrupció de la pandèmia i el confinament, algú en nom del fons Global Pantelaria va accedir a sa casa, la va buidar i va canviar els panys per posar-la en venda a través de la gestora dels seus actius, Haya Real Estates.

El 2013 el Banc de Santander li va notificar l’inici del procediment d’execució hipotecària perquè no podia continuar fent front al pagament de les lletres. L’afectada, no obstant això, va recórrer contra el procediment al·legant clàusules abusives i el jutge va paralitzar el procés.

Malgrat tot, sense que mitjançara ordre de desnonament per part del jutjat que tramitava el procediment, des d’alguna instància del fons voltor s’encarrega un informe d’ocupació a una altra empresa, que envia un empleat a casa de C. M. els dies 23 de desembre, 28 de desembre i 30 de desembre de 2019, dies en què és bastant habitual viatjar per reunir-se amb la família. Com que no hi havia ningú aquests dies en l’habitatge, conclouen que està deshabitat, cosa que per a ells és prou per a entrar-hi, buidar-lo i canviar els panys.

El fiscal, a més, afig que un informe de la Guàrdia Civil de data 11 de febrer de 2021 conclou fets els esbrinaments pertinents entre els veïns: “Aquests manifesten que l’habitatge està desocupada més de dos anys”. Encara que reconeix que Haya Real Estates va procedir al canvi del pany i a la presa de possessió de l’immoble, afig el fiscal que “no hi ha proves suficients per a entendre que aquesta possessió es fera amb coneixement que l’immoble s’ocupava, sinó més aïna que aquest estava en estat d’abandó per l’anterior usuària i expropietària”.

D’altra banda, considera el fiscal que l’única investigada en el procediment és la representant legal d’Haya Real Estates, “que tan sols és una mera apoderada de l’entitat, i no se sap amb certesa quines persones van accedir a l’immoble i, si escau, el van buidar”.

Per tot això, entén que “no hi ha prou indicis de criminalitat i de la comissió de delicte, sense perjudici de les accions civils per a aconseguir la indemnització corresponent si amb les accions de l’entitat Haya Real Estates es van causar danys que pogueren ser indemnitzats i per això interessa el sobreseïment provisional de les actuacions”.

En aquest punt, cal recordar que tant la fiscalia com el jutjat van desestimar el recurs plantejat per Adelina Cabrera, advocada de la cooperativa El Rogle, que porta la defensa de l’afectada juntament amb membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de València, en què consideraven que no s’han fet totes les diligències d’investigació necessàries per a esclarir les responsabilitats per aquests fets.

Entre altres coses, Cabrera va sol·licitar que es cridara a declarar tot el consell d’administració dels fons, Global Pantelaria i Haya Real Estates, i que aportaren els seus organigrames, l’expedient del cas o els correus electrònics que van intercanviar amb el fill de la dona desallotjada. No obstant això, totes aquestes peticions es van desestimar.

Contra l’escrit del fiscal, el de l’acusació que exerceix Cabrera considera que s’han comés els delictes de realització arbitrària del dret mateix, de violació de domicili, de coaccions i de robatori amb força en les coses. El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número sis de Sueca haurà de decidir ara si obri judici oral o si arxiva definitivament el cas.