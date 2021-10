La Fiscalia demana 6 anys de presó per al director d’una empresa pública nomenat pel PP que va traure 48 vegades bitllets de 500 amb una targeta ‘black’

Felipe Espinosa, exdirector de l’empresa pública Vaersa, s’asseu dilluns en el banc dels acusats davant un tribunal del jurat per un presumpte delicte continuat de malversació de cabals públics.

Després de la suspensió del judici per la baixa d’un testimoni i d’un perit, Espinosa s’enfronta a una petició de pena de sis anys de presó i d’inhabilitació absoluta durant 15 anys per part del ministeri públic. L’ex-director general de Vaersa, nomenat pel PP, va traure en caixers automàtics bitllets de 500 euros 48 vegades amb la targeta de crèdit E-Business Visa, segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia. Els fons presumptament saquejats els va usar per a “fins propis i particulars”, afirma el ministeri fiscal.

La gran majoria de les despeses van ser en restaurant, especialment els caps de setmana en el club social de la urbanització Alfinac de Puçol, on resideix l’acusat. També va gastar els diners de l’empresa pública en menjades els divendres en el restaurant El Molí de la mateixa localitat i en diverses superfícies comercials. Altres “despeses significatives” van ser la revisió del seu Jaguar, per 6.478 euros. A més de la gasolina dels seus vehicles particulars. En total, Vaersa reclama 105.397 euros.

A més dels sis anys de presó, la Fiscalia demana una indemnització en concepte de responsabilitat civil de la mateixa quantitat presumptament malversada. En el judici davant el tribunal del jurat declararà com a testimoni el viceinterventor general de la Generalitat Valenciana, Ignacio Pérez López.

Espinosa ja va ser condemnat per l’Audiència Nacional per haver llevat fons públics per a despeses com autopréstecs, una transferència al seu germà, tabac, visites al dentista i fins i tot viatges a Luxemburg i Bogotà.

L’exdirector de Vaersa també va ser condemnat per la compra irregular de 67 vehicles tot terreny, alguns dels quals d’alta gamma, i el pagament de sobresous a directius entre el 2007 i el 2011 sense l’autorització del Consell. En tots dos casos, Espinosa va acordar amb la Fiscalia un pacte de conformitat, és a dir, es va declarar culpable.