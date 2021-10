La Fiscalia del Tribunal de Comptes exclou la cap de gestió de l’EMT de la causa per les jubilacions parcials que va pactar el PP

La Fiscalia del Tribunal de Comptes s’ha adherit a la demanda de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València contra Andrés Bernabé, director gerent i director de Recursos Humans, i Carlos Romero, que va agafar el relleu de l’anterior el 2016.

Així doncs, la Fiscalia de la secció d’Enjudiciament accepta excloure a María Rayón, directora de l’àrea de Finances, pels salaris abonats entre març i maig del 2018. El tribunal que vetla pels comptes públics va xifrar en 1,2 milions d’euros el perjudici econòmic de les jubilacions pactades per l’anterior direcció del PP.

Des del 2001, amb Rita Barberá d’alcaldessa, l’empresa pública va pagar unes remuneracions als jubilats parcials, amb una reducció de jornada del 85 per cent, que, pel fet d’acollir-se a aquesta modalitat, no anaven a treballar els 131 dies que els pertocava, sinó només 65, encara que cobraven i cotitzaven pel total, de manera que eren remunerats per jornades de treball no fetes.

Amb el canvi de govern municipal, els nous responsables de l’EMT van detectar presumptes irregularitats en els pagaments i es va iniciar una guerra oberta amb el comité d’empresa, que insistia en la legalitat de l’acord.

La investigació del Tribunal de Comptes incloïa, a més d’Andrés Bernabé i Carlos Romero, María Rayón, directora de l’àrea de Finances, pels salaris abonats entre març i maig del 2018.

La representació lletrada de l’EMT, no obstant això, al·legava que Rayón va ser una de les persones clau que van ajudar a destapar la presumpta il·legalitat de les jubilacions pactades. Així doncs, la secció d’Enjudiciament de la Fiscalia del Tribunal de Comptes s’ha adherit a la demanda de l’EMT, “sense perjudici del que poguera resultar procedent a resultes de la tramitació del procediment”.

La instructora del Tribunal de Comptes va reconéixer que Rayón va formar part de l’equip que va investigar internament els fets arran d’haver tingut coneixement els responsables de l’empresa de la possible irregularitat al desembre del 2017. La instructora assenyala que Rayón “va participar activament a solucionar la conducta irregular”. La instructora no descarta que la directiva poguera ser exonerada en la fase jurisdiccional següent.

Els altres dos directius van al·legar que no s’havia produït un perjudici econòmic, atés que els pagaments eren obligatoris i al·ludeixen a la prescripció dels fets i a l’absència de dol, culpa o negligència greu.