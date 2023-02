El fons voltor reconeix que es va fer una “possessió extrajudicial” de l’habitatge de la dona de 82 anys de Cullera

La impunitat amb què funcionen els fons voltor amb la condició de recuperar els immobles adquirits de la banca amb finalitats especulatives va superar tots els límits en el cas de C. M., una dona vídua de 82 anys que va perdre el seu habitatge i 50 anys de records i pertinences quan se’n va anar amb el seu fill a passar el dol per la defunció del seu marit en Nadal del 2019. Durant la seua absència, algú en nom del fons Global Pantelaria va accedir a sa casa, la va buidar i va canviar els panys per posar-la en venda a través de la gestora dels seus actius, Haya Real Estate.

Com va informar elDiario.es, el 2013 el Banc de Santander li va notificar l’inici del procediment d’execució hipotecària perquè no podia continuar fent front al pagament de les lletres. L’afectada, no obstant això, va recórrer contra el procediment al·legant clàusules abusives i el jutge va paralitzar el procés.

Malgrat tot, sense que mitjançara ordre de desnonament per part del jutjat que tramitava el procediment, des d’alguna instància del fons voltor s’encarrega un informe d’ocupació a una altra empresa, que envia un manyà a ca C. M. els dies 23 de desembre, 28 de desembre i 30 de desembre de 2019, dies en què és bastant habitual viatjar per reunir-se amb la família. Com que no hi havia ningú aquests dies en l’habitatge, conclouen que està deshabitat, cosa per a ells és suficient per a ocupar l’immoble, tal com explica Adelina Cabrera, advocada de la cooperativa El Rogle, que porta l’assumpte juntament amb membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de València.

Aquest extrem, fins i tot, és reafirmat per un representant d’Haya Real Estate en un intercanvi de correus electrònics amb el fill de l’anciana, que després de la desagradable sorpresa de no poder accedir a l’habitatge i amb l’ajuda de la *PAH, aconsegueix esbrinar que el Banc de Santander va traspassar gran part dels seus actius, entre els quals l’habitatge de sa mare, al fons Global Pantelaria.

“Situació de buit”

En aquest intercanvi de correus, a què ha tingut accés aquest diari, el centre de reclamacions i notificacions d’Haya Real Estate comunica al fill de C. M. que “després d’haver fet els esbrinaments pertinents per la seua reclamació amb relació al canvi de pany” es confirma la “possessió extrajudicial de l’immoble després d’haver comprovat la situació de buit contrastada amb un informe ocupacional”, motiu pel qual l’única cosa que es fa és “avançar el procés” del llançament.

A continuació, afirmen que, “dit això, estan en el seu dret de demanar-nos les claus i que esgotem la via extrajudicial i esperem al llançament”, reconeixent indirectament que han procedit sense ordre judicial.

En altres correus condicionen l’obtenció de les claus al fet que emplenen i signen un formulari comprometent-se a no emprendre accions legals, per la qual cosa finalment no es va fer efectiu el lliurament, ja que a més ja no quedava cap objecte personal de la dona a l’interior de l’habitatge.

Amb tota aquesta documentació, Cabrera va presentar denúncia en el Jutjat número 6 de Sueca contra el fons voltor i la resta de les empreses implicades pel fet de considerar que es poden donar els delictes de realització arbitrària del mateix dret (actuar fora de les vies legals), violació de domicili, coaccions o assetjament psicològic immobiliari, danys i apropiació indeguda.

Segons explica l’advocada de C. M., “de moment tan sols hi ha una advocada investigada en representació d’Haya Real Estate i, malgrat que vam demanar al jutjat que cridara a declarar més persones relacionades amb el fons i amb la resta de les empreses que hi intervenen, ho descarta i dicta interlocutòria de procediment abreujat per la qual demana a la Fiscalia i a les parts que es pronuncien i que presenten escrits d’acusació”.

Una interlocutòria recorreguda

Per aquest motiu, l’advocada d’El Rogle ha recorregut contra la interlocutòria pel fet de considerar que la instrucció és insuficient, ja que no té en compte la complexitat del responsable del possible delicte: “En aquest procés intervé el fons Global Pantelaria, Haya, l’empresa que fa l’informe d’ocupació i la que buida el pis”, explica.

Des de la PAH de València denuncien que “no es poden tolerar injustícies com aquesta; si no arriba a ser pel seu fill, C. M. s’hauria quedat al carrer” i insisteixen que “aquesta és la manera habitual de conducta dels diferents fons voltor que han adquirit actius dels bancs. Assetgen i expulsen la gent de les seues cases sabent que els afectats no tenen ni els recursos ni els coneixements per a recórrer en els jutjats”. A més, anuncien diverses accions immediates a peu de carrer per difondre el cas de C. M. i un micromecenatge per a recaptar al voltant de 5.000 euros per cobrir les despeses del procés judicial.

Global Pantelaria, registrada el 2018, i relacionada amb el fons voltor nord-americà Cerberus, va adquirir 35.000 habitatges aquell mateix any del Banc Santander per 1.535 milions d’euros. Aquest diari s’ha posat en contacte amb Haya Real Estate per recaptar la seua versió dels fets i no ha obtingut resposta.