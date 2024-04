Ford Almussafes es queda amb un sol model i planteja acomiadaments temporals per al 50% de la plantilla fins al juny

El sindicat UGT, majoritari en la planta de Ford a Almussafes, ja va advertir la setmana passada que estaven abocats a nous acomiadaments temporals almenys durant dos mesos, el temps que va sol·licitar la companyia per a concretar tots els detalls del nou model híbrid que es fabricarà en la factoria valenciana.

El motiu és que des de dilluns ja no es fabrica la furgoneta Transit i, fins a l’arribada del nou híbrid que podria tindre de termini entre un any i dos, tan sols s’assemblarà el Kuga, això sí, el model més venut per la marca en l’actualitat. La situació, per tant, és crítica, tenint en compte que fa tan sols dos anys, el 2022, Ford Almussafes produïa cinc models (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max i Galaxy).

En aquest context, fonts d’UGT van informar dimarts de la previsió d’acordar dimecres un nou expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que estiga en vigor des del 20 d’abril fins al 20 de juny i que durant deu dies afectarà més de 2.000 treballadors, quasi la meitat d’una plantilla de 4.800 efectius.

A la situació pel cessament de fabricació de la furgoneta Transit se suma ara un problema de proveïment de peces en motors, juntament amb del menor requeriment per al mercat nord-americà, segons va explicar UGT després d’una reunió de la comissió consultiva de l’ERTO celebrada dimarts.

En concret, l’ERTO afectarà 1.400 persones diàries en la fabricació de vehicles (800 pel cessament de la Transit i 600 per la falta de producció) i 900 persones en motors. La planta de motors no tindrà activitat en totes les seues àrees durant 10 dies; 5 dies al maig (20, 21, 22, 27 i 28) i 5 dies al juny (3, 10, 11, 17 i 18). Aquest impacte suposarà no treballar en vehicles durant quatre setmanes en el torn de la vesprada.

Les condicions laborals de la plantilla seran “exactament” les mateixes que les acordades en els ERTO anteriors, ha explicat UGT: el 80% del salari real i el 100% d’antiguitat, pagues extres i vacacions. El sindicat espera que la situació en motors “es puga normalitzar al més prompte possible”, amb la qual cosa es reduïsca també el nombre d’afectats diaris en la planta de vehicles garantint la producció a dos torns en bodi II i muntatge, minorant l’ERTO “pràcticament en un 50%”.

No obstant això, i malgrat aquest imprevist, UGT ha subratllat la seua posició que “abans del 20 de juny s’han de tindre certeses que permeten negociar situacions a llarg termini”.

Segons Intersindical, aquest nou expedient afectarà de manera total o parcial 4.743 empleats de vehicles (1.400), motors (900) i departaments auxiliars.