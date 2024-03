Ford augmenta els acomiadaments temporals a Almussafes i els prorroga fins després de la cimera sobre el seu futur

La direcció de Ford i UGT, sindicat majoritari, van acordar dijous augmentar els acomiadaments temporals i prorrogar-los més enllà del 28 de març, data prevista quan es va negociar l’inici d’un nou expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) en la factoria d’Almussafes per la falta de capacitat de certs proveïdors per a subministrar unes peces determinades en la planta de motors.

En concret, segons van informar fonts del sindicat esmentat, l’ERTO passarà d’una afecció de 500 empleats a 700 i finalitzarà el 19 d’abril, moment en què la planta es quedarà únicament amb la producció del Kuga, ja que la Transit deixarà de fabricar-se dos dies abans. Els motius són que el rellançament del Kuga no augmentarà la producció en la planta per problemes amb els proveïdors fins al 19 d’abril.

Després d’aquest nou acord, s’afigen cinc dies per a la planta de motors i s’inclou ara l’àrea de mecanitzats. Així doncs, en la planta de muntatge-motor, les jornades d’ERTO seran els dies 27 i 28 de març, així com el 8, 15 i 19 d’abril, mentre que en mecanitzats seran els dies 28 de març i 13, 14, 15 i 19 d’abril.

Les condicions econòmiques d’aquest expedient són les mateixes que en els ERTO anteriors: 80% del salari real i 100% de pagues extres, gratificació especial, vacances, i antiguitat.

Fonts d’UGT van explicar que han accedit a aquesta ampliació de l’ERTO tenint en compte que la multinacional els ha convocat per a una reunió que tindrà lloc a Dunton (Anglaterra) el pròxim 27 de març en què es concretarà el futur de la factoria, això és, els vehicles que es fabricaran en un futur immediat en les instal·lacions valencianes. A la trobada acudirà el president de la companyia, Jim Farley, i els representants dels treballadors de Ford Europa.

Des del sindicat van insistir que ja han reiterat “en ocasions anteriors” que el tractament de l’excedent de personal que es genere “dependrà de les respostes” de la companyia.

Per part seua, des d’STM-Intersindical –que no va firmar l’acord per a aquest ERTO–, el seu portaveu, Dani Portillo, va garantir que no secundaran que es “continue amb els atropellaments cap a la plantilla” d’uns treballadors que “tants beneficis els ha donat –a la companyia– durant tants i tants anys”, per la qual cosa va defensar que mereixen “un tracte més just”.

Portillo va posar l’accent en la “pèrdua de poder adquisitiu de prop del 10 per cent” que pateixen els treballadors de la fàbrica valenciana a causa de la congelació salarial en aquest “equador del mal anomenat acord de l’electrificació”, mitjançant el qual “se suposava que vindrien cotxes elèctrics”, però que, “de moment, ja veurem si venen els híbrids”. “Esperem que sí, perquè continue amb el seu negoci aquesta multinacional”, va afegir.

Per això, va manifestar que no entenia que en factories d’altres companyies com Volkswagen “sí que arriben a acords del 100% del pagament de la massa salarial”, mentre que en Ford, “a més de la minva econòmica del 10% de poder adquisitiu”, els treballadors “acumulen un 20% més de les seues nòmines”.