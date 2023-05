La futura alcaldessa del PP insisteix a governar en minoria en l’Ajuntament de València

La vencedora de les eleccions municipals i pròxima alcaldessa de València, María José Catalá, ha insistit dilluns en la seua idea de governar l’Ajuntament de la capital valenciana en solitari, amb els 13 regidors obtinguts, buscant pactes puntuals amb la resta de forces, amb Vox com a aliat més factible (4 regidors), per a tirar avant projectes i pressupostos.

Així ho va manifestar dilluns al matí Catalá en declaracions a À Punt: “Governa la llista més votada si no hi ha una majoria que sume 17 a València i, en el cas de l’esquerra, no suma prou i la llista més votada és el PP, que té 13 regidors. És cert que hauré de buscar amb altres forces acords puntuals en els pressupostos o en les ordenances, ja que jo vaig prometre una baixada d’impostos que aplicaré l’1 de gener de 2024, i per això cal buscar consensos i soc conscient d’aquesta realitat”.

No obstant això, va assenyalar que fins al dia 17 de juny, quan es constitueixen els nous consistoris, “aniran parlant”, perquè caldrà veure com afecta l’avançament de les eleccions generals els possibles pactes i negociacions.

Com bé va apuntar Catalá, el ple de l’Ajuntament consta de 33 edils, per la qual cosa la majoria absoluta s’obté amb 17. Així doncs, serà complicat que puga arribar a acords de gran importància amb els partits d’esquerres, entre els quals Compromís ha tret 9 regidors i el PSPV, 7. D’aquesta manera, està a costa del que decidisca Vox, força que ben segur exigirà entrar en el Govern municipal per a comptar amb el seu suport. En cas contrari, és poc probable que la formació d’extrema dreta puga fer costat als populars en uns pressupostos municipals o en projectes importants, cosa que complicaria molt la governabilitat de la corporació municipal.

En aquest punt també pot influir el que passe en les Corts Valencianes entre els populars i Vox, on Carlos Mazón també necessita el suport del partit de Santiago Abascal, i el seu líder valencià, Carlos Flores, ja ha deixat clares les seues intencions d’entrar en el Govern valencià. En aquesta negociació podria entrar també la configuració de l’Ajuntament de València.

Baixada d’impostos, més neteja i més policies

La pròxima alcaldessa de València, María José Catalá, va comentar que la primera cosa que farà és sol·licitar un traspàs de delegacions i de competències amb la corporació actual, que es va mostrar segura que serà “tranquil·la i normal” i “a partir d’ací, entaular converses amb la corporació actual i els grups que han obtingut representació”. De fet, va destacar que ja va parlar la nit del diumenge amb l’alcalde en funcions, Joan Ribó, en una conversa “molt afectuosa” en què tots dos es van donar l’enhorabona per la campanya i la va felicitar per la seua victòria.

Catalá va anunciar que els seus primers 100 dies com a alcaldessa estaran centrats a posar en marxa una baixada d’impostos, un pla de xoc de neteja, traure oposicions per a posar 500 policies més al carrer i començar a construir habitatge públic perquè els joves puguen emancipar-se i desenvolupar el seu projecte personal i professional.