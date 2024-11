La Generalitat decreta l'alerta roja per pluges torrencials de fins a 180 litres per metre quadrat a València

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha actualitzat la previsió meteorològica per a les pròximes hores i ha canviat el nivell d'alerta a roig a la província de València per pluges torrencials, que podrien ser de fins a 180 litres per metre quadrat en 12 hores (40 litres per metre quadrat en una hora), una situació que manté des de les 21 hores d'aquest dimecres fins dijous a les 12 hores. Aemet adverteix que el perill és “extrem” i de la possibilitat que es produïsquen desbordaments de llits i inundacions. Davant d'aquesta situació, demana molta precaució i evitar els desplaçaments.

Aquesta nova alarma es produeix tot just quinze dies després que el temporal assolés diverses comarques valenciana, encebant-se a l'Horta Sud i en localitats com Utiel o Chiva i provocant la mort de més de 200 persones.

Després de l'actualització d'Aemet, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha actualitzat els seus avisos per fenòmens meteorològics i ha decretat l'alerta roja per pluges a tot el litoral de la província de València, unes precipitacions que poden anar acompanyades de tempestes.

D'aquesta manera, Emergències ha decretat l'alerta roja per pluges a tot el litoral de la província de València; nivell taronja al litoral nord de Castelló; i nivell groc al litoral sud i tot l'interior de Castelló, a tot l'interior de València i al litoral nord d'Alacant. A més, es declara la situació 2 per inundacions a tota la província de València i la situació 1 per inundacions a la comarca del Baix Maestrat a Castelló.

La Generalitat ha enviat una alerta de Protecció Civil als mòbils al voltant de les 19.45 hores en la qual ha comunicat el nivell d'alerta: “Es produiran fortes pluges des de la vesprada-nit del dia 13 i durant el dia 14”. A més, queda “suspesa l'activitat educativa, esportiva i centres de dia” i es restringix el trànsit de vehicles privats.

Emergències de la Generalitat Valenciana, la gestió de la DANA de les quals fa quinze dies ha estat molt qüestionada, ha enviat un missatge pel sistema Es-Alert als mòbils de les localitats de l'Horta Sud aquesta mateixa vesprada, al voltant de les 17 hores, en què comunicaven una alerta de Protecció civil pel nou episodi de pluges restringint el trànsit dels vehicles privats, “tret essencials, en municipis afectats per la inundació de Rambla del Poyo, Riu Magre i pedanies sud de València” des de dimecres a les 18 hores i fins dijous a les 18 hores“.