La Generalitat dispensa debades un sensor químic per a drogues de submissió en els Punts Violeta dels festivals de música valencians

La Generalitat Valenciana dispensarà de manera gratuïta un sensor químic per a detectar drogues de submissió en els anomenats Punts Violeta d’atenció, informació i ajuda a víctimes de qualsevol tipus d’agressió sexista, instal·lats en els festivals de música valencians.

Així ho anunciava la vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, que la setmana passada assistia a una demostració en laboratori dels vials de detecció de drogues, com l’àcid gamma-hidroxibutíric (GHB) o èxtasi líquid, desenvolupats gràcies a una iniciativa conjunta de la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat de València (UV).

La vicepresidenta destacava “la contribució d’aquestes dues universitats a la cerca d’elements preventius de delictes sexuals” amb aquesta iniciativa pionera que s’estrenarà en el pròxim Medusa Sunbeach Festival de Cullera.

També està previst incorporar de manera generalitzada el dispositiu a altres festivals de música i esdeveniments lúdics que se celebren en terres valencianes.

“Apostem per usar totes les eines al seu abast per a lluitar contra la xacra social de les agressions sexuals”, assenyalava Camarero, que lloava “la voluntat i l’obstinació de transferència del coneixement que es genera des de la ciència cap a la societat”.

L’ús del dispositiu de detecció s’oferirà a tota la jovenalla que assistisca als festivals i és “un pas més en la lluita contra la violència de sexual, una de les violències que més ens preocupa i ocupa durant els últims mesos”.

Protocol d’actuació contra les violències sexuals

Aquesta nova mesura se suma a les ja previstes en el ‘Protocol d’actuació contra les violències sexuals en espais d’oci de la Comunitat Valenciana’, adaptat per la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials a les circumstàncies actuals “per a fer-lo més àgil, eficaç i senzill”.

Altres iniciatives incloses en la campanya global desenvolupada des de la Generalitat per a previndre els delictes sexuals és el telèfon d’atenció 900 22 00 22, posat en marxa el mes de març passat o els punts d’atenció ja en marxa en festivals i locals d’oci i la posada a la disposició dels ajuntaments dels Punts Violeta d’ajuda i atenció a les víctimes, presents en aquest moment en més de 80 municipis, i que la Generalitat ha oferit per primera vegada a tots els consistoris.

D’ací a poc, “veuran la llum tres nous Centres d’Atenció Integral 24 hores per a Víctimes d’Agressió Sexual a Alacant, Castelló de la Plana i València abans que acabe l’any per a reforçar la lluita contra aquests delictes i aconseguir una Comunitat lliure d’agressions, on els nostres joves gaudisquen de les seues festes sense perill”, va anunciar la vicepresidenta.

Més seguretat

Susana Camarero es va referir a la necessitat d’augmentar la seguretat i d’establir noves mesures de prevenció davant aquest problema específic que suposa l’increment alarmant“ de les agressions sexuals, robatoris, segrest i extorsions per submissió química.

Durant la demostració en laboratori, Camarero va presenciar com la detecció de drogues queda patent a partir d’un canvi cromàtic ràpid en el vial.

Després d’aquest dispositiu en forma de vial, la UPV i la UV ultimen un segon detector amb format de polsera d’altres substàncies com l’escopolamina, la droga caníbal, l’Smiles o la metamfetamina, que també serà dispensat en els esdeveniments d’oci valencians gràcies a les línies de col·laboració posades en marxa entre la Generalitat i les universitats valencianes.

Alarma social

La vicepresidenta recordava que entre el 35% i el 40% de les agressions sexuals “ateses de manera oficial” es produeixen sota submissió química, a les quals podria sumar-se “la sospita d’una xifra, encara més gran, que va més enllà dels registres oficials”.

Segons dades de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, en el 88% de les denúncies per agressió sexual es detecta la presència d’alguna substància, la més freqüent l’alcohol (61,7%), seguit dels fàrmacs (40,2%) i de les drogues il·lícites (27,1%).

Primera iniciativa empresarial interuniversitària

El nou vial de detecció de drogues és fruit de la primera empresa derivada o iniciativa empresarial interuniversitària constituïda per la UPV i la UV, denominada Celentis.

Aquesta empresa ha desenvolupat el projecte en l’Institut Interuniversitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM), centre d’investigació de referència mundial, situat en el campus universitari de Burjassot.