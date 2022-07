Generalitat i Ajuntament de València destinaran a habitatge públic els 33 milions de les càrregues urbanístiques del circuit d’F1

El Govern valencià i l’Ajuntament de València preveuen destinar a habitatge públic els diners procedents de les càrregues urbanístiques que hauran d’abonar els propietaris del sòl del programa d’actuació integrada (PAI) del Grau, en la part afectada pel circuit de Fórmula 1.

El mes de febrer passat la Conselleria d’Habitatge i la Regidoria de Desenvolupament Urbà van acordar iniciar un procés per a impulsar un nou conveni sobre el PAI que substituïra el del 2007 i que resolguera els costos de fins a 45 milions que la Generalitat va assumir per la construcció d’infraestructures i connexions viàries necessàries per al circuit urbà i que, segons el primer acord de fa 15 anys, l’Ajuntament havia de tornar mitjançant el cobrament de les càrregues urbanístiques esmentades, tal com va avançar elDiario.es.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va anunciar setmanes més tard un acord amb els propietaris dels terrenys per a repercutir-los 32 milions dels 45 que va abonar la Generalitat: “Per fi podem dir que des de l’Àrea d’Urbanisme hem arribat a un acord amb els propietaris del sòl que, finalment, assumiran la major part del cost de les obres d’urbanització”, va afirmar Gómez.

Aquesta és la quantitat que els tècnics d’Urbanisme consideren repercutibles ja que corresponen a obres que es van fer per al circuit i que al seu torn són aprofitables per a la urbanització del sector.

Segons ha esbrinat elDiario.es, la Conselleria d’Habitatge que dirigeix el vicepresident segon, Héctor Illueca, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ultima un primer esborrany de conveni basat en les reunions tècniques que hi ha hagut prèviament i que traslladarà en els pròxims dies a la Regidoria de Desenvolupament Urbà.

L’esborrany proposarà destinar aquests 32 milions d’euros a polítiques d’habitatge públic en el sector del Grau. Quant als 13 milions de diferència fins als 45 que va abonar la Generalitat, es compensarà en part amb els costos que haurà d’assumir l’Ajuntament per a desenvolupar el nou projecte i per a revertir o adequar part del circuit.

Amb tot, el circuit urbà de Fórmula 1 de València que l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps va prometre “a cost zero” continua suposant un llast important per a les arques públiques 10 anys després de celebrar-se l’últim Gran Premi.

La Conselleria d’Habitatge va abonar el dia 13 juny passat 7,5 milions d’euros corresponents a un crèdit de 60 milions d’euros que es va sol·licitar en el seu moment per finançar part dels costos de la construcció del traçat.

El crèdit va començar a pagar-se el 2016 i té una vigència de huit anys a raó de 7,5 milions anuals, per la qual cosa ja s’han tornat 52,5 milions i queda per abonar un últim termini de 7,5 milions al juny de l’any que ve.

La Generalitat Valenciana va gastar 38,6 milions d’euros addicionals (45 milions amb interessos), els recollits en el conveni esmentat, en el desenvolupament de les infraestructures necessàries d’accés i connexió viària de la ciutat amb el port de València (l’Albereda i l’avinguda de França), per la qual cosa el cost total del circuit va ascendir a 98,6 milions d’euros.

Actualment, tota la part que dona al Grau i Natzaret està barrada, abandonada i fins i tot ha proliferat un assentament de barraques. El redisseny del programa d’actuació integrada (PAI) del Grau en què treballa l’empresa municipal Aumsa reconverteix l’antic espai dedicat al traçat al primer circuit biosaludable de València, envoltat de zones verdes i connectat amb el Parc de Desembocadura.