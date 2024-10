La Generalitat va injectar un milió més a l’associació del promotor del festival del Nou d’Octubre que va rebre a dit 3,3 milions

L’executiu valencià presidit pel popular Carlos Mazón va destinar un milió d’euros a l’associació empresarial del promotor del festival Som de la Terreta, patrocinat al seu torn amb 3,3 milions de la Generalitat mitjançant un contracte a dit i urgent. Es tracta de l’Associació de Promotors de Grans Festivals de Música de la Comunitat Valenciana (ProFest), beneficiària d’un conveni de col·laboració amb el Consell firmat per Nuria Montes, consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, l’octubre del 2023, pocs mesos després de la presa de possessió de l’executiu de Carlos Mazón.

L’associació de promotors, que lidera l’empresari musical David Sánchez, inclou tres esdeveniments (Festival de les Arts, el FIB i el Low Festival) promoguts per The Music Republic, l’empresa organitzadora dels concerts del Nou d’Octubre. D’altra banda, ProFest també representa els promotors de l’Arenal Sound, el Medusa i el Rototom.

Els últims comptes anuals de l’associació, corresponents a l’exercici 2023, estan signats per David Sánchez Sotillos mateix, el conegut promotor dels festivals estiuencs. A més, l’entitat comparteix domicili social amb les empreses The Music Republic SL i Iron Stage SL, aquesta última adjudicatària del patrocini a dit de 3,3 milions i en què Sánchez Sotillos figura com a apoderat.

El conveni estava destinat al foment de projectes relacionats amb el model de festival intel·ligent per a la millora de la competitivitat i “diferents actuacions per a la transformació en festival intel·ligent del producte del turisme musical de la Comunitat Valenciana, sota la marca Mediterranew Fest”.

Fonts de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme han confirmat a elDiario.es que l'associació va justificar el destí de les inversions del conveni de col·laboració. El mateix exercici, l'associació de promotors de mitjans festivals va rebre 680.000 euros (que va retornar finalment) i la dels xicotets, 100.000 euros. Les mateixes fonts recorden que els convenis venien del Govern anterior del Pacte del Botànic. David Sánchez, responsable de ProFest no ha contestat les preguntes d'aquest diari.

L’associació és una entitat de dret privat, sense ànim de lucre, segons indiquen els seus estatuts. Els seus membres, destaca el conveni, organitzen els sis grans festivals del territori valencià, per la qual cosa “no es produeix cap distorsió en el mercat interior ni altera la competència”.

El conveni incloïa inversions en “antiallau de seguretat” (441.258 euros), en estructures d’escenaris (322.533 euros) i en rampes modulars (236.207 euros). En total, un milió d’euros. Amb la subvenció pública, el Consell buscava impulsar actuacions de millora d’accessibilitat i de sostenibilitat en els festivals i, de passada, abaratir els costos de les promotores.

Profest, tal com va destacar la Generalitat Valenciana, destinava els fons del conveni a “una gran aposta per a adquirir estructures pròpies amb l’objectiu de reduir el temps de muntatge, seguretat en la instal·lació i disminució de les emissions de diòxid de carboni per a ser distribuïts únicament entre els festivals que componen l’associació a la Comunitat Valenciana”.

Patrocini de 3,3 milions d’euros

Mazón ha convertit els grans festivals de música en una de les seues prioritats de Govern. De fet, el mes de juliol passat, el president va anunciar la creació d’una direcció general dedicada específicament als festivals de música que dependrà del departament de Presidència.

“Volem reflectir l’aposta de la Generalitat pel sector i donar-los suport amb incentius fiscals, patrocinis i mecenatges, així com la posada en marxa d’una formació professional amb cicles específics”, va dir el cap del Consell.

El festival Som de la Terreta va ser patrocinat per la Generalitat amb 3,3 milions d’euros. L’empresa que va rebre els patrocinis, mitjançant un procediment a dit i urgent, va registrar la marca del festival i va crear la pàgina web 47 dies abans que s’iniciara l’expedient de contractació“, tal com ha informat elDiario.es. El president Carlos Mazón va anunciar el festival patrocinat sis dies abans de demanar una oferta a l’empresa.