La Generalitat insisteix que els impagaments a treballadors públics són conseqüència del sistema informàtic i culpa del Botànic

La Generalitat Valenciana continua negant que hi haja hagut impagaments generalitzats i atribueix el que anomena “retards puntuals” a la posada en marxa del nou sistema informàtic Nefis. La consellera d’Hisenda, Economia i Administració pública, Ruth Merino, ha insistit en aquesta tesi dimecres en les Corts Valencianes, on ha considerat que les queixes dels sindicats i els treballadors eren qüestions puntuals.

“No van ser milers (d’impagaments), no van ser onades i no es van estendre per tota la Generalitat”, ha remarcat, i ha apuntat que van ser “retards” en el pagament de les nòmines de 524 treballadors. Segons les seues xifres, aquests retards van afectar 400 treballadors de serveis socials, 117 de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), sis de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) i un del servei valencià d’ocupació (Labora).

Les dades traslladades per la consellera xoquen amb les queixes dels sindicats i de l’oposició, que asseguren que durant mesos hi ha hagut retards en els pagaments dels complements retributius en educació, formació professional, empleades de neteja, substituts en serveis socials, personal sanitari i farmàcies. El PSPV i Compromís afirmen que el pagament mitjà a proveïdors gairebé s’ha duplicat: al gener ha sigut de 54,6 dies, tot i que la llei en marca 30. Són “impagaments de més de deu dies de retard en dependència” i en les nòmines de “més de 3.000 professors”, ha afirmat la diputada de Compromís Aitana Mas.

Els socialistes denuncien a més que “només en la Conselleria de Justícia s’han registrat 1.389 incidències en nòmines” des que el PP i Vox governen. El diputat José Díaz ha remarcat que, segons la informació remesa per quatre conselleries, s’han registrat en l’arrancada de l’any 1.885 incidències en el pagament de les nòmines als empleats públics de les conselleries de Presidència, Educació, Justícia i Agricultura.

Merino ha defensat que aquests retards són recurrents i es van produir en els huit anys de govern del Botànic sense que se solucionaren, al·legant que la major part responen a les substitucions dels empleats, que no estaven previstes en el programa informàtic original. “Estem posant-ho tot de la nostra part per a millorar el funcionament i que les incidències siguen les menys possibles”, ha garantit. A més, ha esbroncat els parlamentaris de l’oposició, perquè considera que tenen una actitud “poc constructiva” i perquè esperaren a l’últim any de govern per a posar en marxa la nova aplicació de gestió del pressupost.