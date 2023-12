La Generalitat modifica el decret de funcionament dels serveis socials

El Govern valencià inicia el procediment per a modificar el decret que regula la tipologia i els centres de serveis socials. El ple del Consell de dimarts va acordar aprovar el procediment d'urgència per a retocar el decret, un dels últims aprovats pel Govern del Botànic, i que completava el model de serveis socials iniciat per Mónica Oltra.

Segons el Consell, el tràmit té per objecte retardar la posada en marxa del decret, arran de les queixes del sector. D'antuvi, la modificació implica allargar els terminis, però també es desenvoluparan canvis en aspectes com les ràtios de personal. El decret donava als centres dos anys per a adaptar les seues instal·lacions i el personal als nous requisits, i la Generalitat va assegurar que “assumirà l'increment dels costos” que es puga derivar de la millora de les condicions del servei de manera que “mai repercutirà sobre les persones usuàries”.

Segons el comunicat de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, “des de la seua entrada en vigor fa huit mesos i després d'analitzar els diferents terminis que estableix el decret (...) la conselleria ha constatat, tal com li ha traslladat el mateix sector afectat, la dificultat o la impossibilitat de compliment d'aquests temps, per la qual cosa resulta oportuna i necessària la modificació”. El setembre passat es va traure a consulta pública i dilluns la vicepresidenta segona, Susana Camarero, anunciava una ronda de diàleg amb el sector.

La patronal de residències l'Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents de la Comunitat (Aerte) va interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat (TSJCV) en què reclamen la suspensió de tot el decret. La patronal va assegurar que implicava un copagament i la Generalitat va demanar que no generaren alarma social, reiterant que en les places públiques i concertades no hi hauria un augment del cost. “Les empreses privades hauran de donar explicacions als seus –per a ells– clients, si repercutiran la millora de la seua qualitat de serveis en els usuaris o faran l'esforç de baixar els seus beneficis empresarials”, va retraure la llavors vicepresidenta Aitana Mas.

Aquesta setmana, la Vicepresidència Segona que dirigeix Susana Camarero ha iniciat la ronda de trobades per a consensuar la modificació del decret que regula la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials. En les reunions s'abordarà la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. El director general de Sistema Sociosanitari, José Vicente Anaya, va apuntar que el decret es va elaborar “sense consens i sense atendre les demandes de les entitats i els agents de tots els sectors implicats”, cosa que ha originat moltes dificultats al sector per al compliment dels requisits que establia aquesta norma. La voluntat del departament, ha indicat, és “corregir-lo”.