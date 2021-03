La Generalitat Valenciana crea un fòrum per elaborar informes sobre l’abolició de la prostitució

“La prostitució com a forma d’explotació sexual suposa una forma extrema de violència contra les dones, representa una forma d’esclavitud incompatible amb la dignitat de la persona i amb els seus drets fonamentals i constitueix una de les violacions dels drets humans més greus”. D’aquesta premissa parteix la creació del Fòrum valencià per a l’abolició de la prostitució, un grup de treball creat per la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo.

El fòrum, adscrit al departament de Bravo, té l’encàrrec d’“analitzar, diagnosticar i proposar les possibles modificacions normatives”, tant en l’àmbit estatal com l’autonòmic. En els grups de treball participen entitats, organitzacions, universitats “i la ciutadania”, segons la resolució publicada dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Els components de cadascun dels grups de treball seran nomenats per la consellera de Justícia i el resultat dels treballs es publicarà en un informe amb les recomanacions, propostes de canvis normatius o suggeriments.

La resolució afirma que la prostitució està relacionada amb el tràfic de dones i al·ludeix al Conveni de Nacions Unides per a la Repressió del Tràfic de Persones i de l’Explotació de la Prostitució Aliena, que considera l’existència d’explotació sexual encara que hi haja consentiment de la víctima. També fa referència a un informe del Parlament Europeu que afirma que la prostitució és un fenomen amb un “component de gènere”. “La immensa majoria de les persones que es prostitueixen són dones i xiquetes i quasi la totalitat dels usuaris, homes”, recorda Bravo.

El fòrum es reunirà “totes les vegades que calga” i podrà sol·licitar informes sectorials a l’Administració de la Generalitat i a altres òrgans i institucions. Els integrants no percebran retribucions per l’acompliment de les seues funcions, però si que cobraran una indemnització en concepte de dieta i transport.

Els partits que componen el Pacte del Botànic –PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem– han assumit la postura abolicionista pel que fa al fenomen de la prostitució. Les responsables d’Igualtat dels tres partits han registrat en les Corts Valencianes una proposició no de llei que demana mesures encaminades a abolir la prostitució i l’explotació sexual.

El Govern valencià té localitzats 143 locals que operen com a clubs de cambreres o en què se sospita que s’exerceix la prostitució. Es tracta d’una de les poques xifres oficials sobre el negoci de la prostitució al territori valencià. Imatge d'arxiu d'un local d'alternació.