La Generalitat Valenciana posa en marxa el registre de grups de pressió, un catàleg perquè els ciutadans sàpien qui influeix en les decisions públiques

El Govern valencià posa en marxa el registre de lobbies, un catàleg administratiu que obliga les empreses i els agents privats que pretenguen influir en les decisions polítiques a fer públiques les seues pretensions a l’hora de contactar amb l’Administració. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica dijous el text legal que activa el registre, que estarà en vigor a partir de divendres i serà de compliment obligat a partir del tercer mes des de la publicació.

La Conselleria de Qualitat Democràtica i Transparència va aprovar el novembre passat el reglament de grups de pressió, una mesura prevista en els acords de legislatura que pretén reduir l’opacitat en les negociacions d’agents econòmics i polítics.

El reglament obliga les empreses de consultoria i assessorament, despatxos d’advocats, associacions comercials i empresarials, sindicats, col·legis professionals i organitzacions religioses o no governamentals a detallar la seua activitat en un document públic en què exposen quines són les seues intencions a l’hora de contactar amb l’Administració pública, al marge dels processos de participació ja previstos en la normativa de tramitació de lleis. Així doncs, seran públics els llocs i les dates de reunions, els temes tractats, els grups d’interés participants, el personal de l’Administració pública que hi ha assistit i els informes o els documents que s’hagen aportat durant la trobada.

Per exemple, si un grup d’empreses de materials plàstics o carburants vol influir sobre la llei de canvi climàtic o una mercantil de refrescos, sobre taxes a begudes ensucrades, haurà d’inscriure’s en el registre i detallar els seus interessos. Aquestes empreses hauran d’aportar informació com el seu pressupost anual o el volum de negoci relatiu a l’activitat en què exerceixen interés; és a dir: quantificar el seu pes econòmic per valorar la seua capacitat d’influència política.

Les organitzacions hauran de facilitar informació relativa a la composició i els representants, però l’activitat d’influència hauran de comunicar-la els responsables públics, llevat que es tracte de pressions indirectes. Així doncs, la responsabilitat de transparència no recau exclusivament en la part empresarial, sinó que es concep com a deure dels representants públics. En el registre, les empreses hauran de detallar si han participat amb anterioritat en l’elaboració de normes, consultes o altres formes de participació.

L’informe sobre l’empremta dels grups d’interés es publicarà en el Portal de Transparència de la Generalitat GVAOberta i formarà part de l’expedient quan es remeta per a l’emissió d’informes o per a l’aprovació d’avantprojectes de llei o de projectes de decret del Consell.