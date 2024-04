El Govern de Mazón crea l’Acadèmia Valenciana del Tango, encapçalada per l’últim president del PP del parlament autonòmic

El Govern valencià aprova la creació de l’Acadèmia Valenciana del Tango, un organisme de caràcter civil impulsat per l’exconseller d’Educació amb Francisco Camps i últim president del PP de les Corts Valencianes, Alejandro Font de Mora. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica dimecres el decret que avala aquesta acadèmia, que tindrà caràcter civil, independent del Govern i sense ànim de lucre.

El decret del Consell, signat pel president, Carlos Mazón, indica que l’organisme busca “recopilar, investigar i estudiar la documentació i la memòria de tota mena relacionada” amb el tango, així com propiciar l’intercanvi cultural amb l’Argentina i l’Uruguai.

El document apunta que el projecte i els seus estatuts, presentats per Font de Mora l’octubre passat, ha rebut informe favorable del Consell Valencià de Cultura, de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva i de la Conselleria de Cultura i Esport. També s’esmenta que s’ha rebut el curriculum vitae de 13 promotors en què acrediten la competència intel·lectual, acadèmica o professional en l’àmbit de coneixement corresponent. Entre els promotors d’aquesta iniciativa estan el compositor argentí Daniel Binelli, el pianista uruguaià Polly Ferman i el cantant de tango Juan Luis Enguídanos, a més de l’exconseller i expresident de les Corts Valencianes.

L’Acadèmia Valenciana del Tango operarà com a corresponent de l’Acadèmia Nacional del Tango de l’Argentina “i així es farà constar en la seua denominació i en tots els seus elements d’imatge corporativa, així com quan se l’esmente en ocasió d’actes oficials o altres de rellevància”, estableix el decret.

Els estatuts marquen que el tango suposa un “fet cultural” en el territori “de la Comunitat Valenciana i més enllà” i pretenen “estudiar els antecedents valencians del tango i la seua pràctica”. Per a ser-ne membre, serà condició indispensable “el coneixement objectivable d’alguna de les disciplines o tècniques que el constitueixen”. Hi haurà diversos tipus de filiació: membres d’honor, corresponents, titulars i de número. Els acadèmics podran fer conferències i presentar treballs a l’ens. L’organisme celebrarà una assemblea anual el primer quadrimestre de l’any.

El decret no esmenta si els consellers o acadèmics tindran alguna retribució. Sobre el finançament, marca que els recursos de l’acadèmia estaran constituïts “pels subsidis oficials o privats de qualsevol mena que foren; per les donacions, herències i llegats que rebera; pel producte de les seues edicions de tota mena i altres activitats que resultaren del compliment dels seus fins; per les quotes anuals que paguen els acadèmics quan l’Acadèmia ho resolguera així”.