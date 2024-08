El Govern de Mazón reconeix que no va posar fons per a ajudes al lloguer en 2023 i descarta més de 4.000 sol·licitants

El Govern valencià de Carlos Mazón ha deixat 4.266 sol·licitants sense ajudes al lloguer corresponents a l’exercici 2023 per l’“esgotament” del finançament de la línia pressupostària dels comptes públics de la Generalitat Valenciana per a atendre el programa.

Es tracta de la concessió d’ajudes del pla estatal per a l’accés a l’habitatge. Mentre que el Govern central va aportar 6,9 milions d’euros, el finançament de la Generalitat Valenciana per al 2023 va ser nul·la (de zero euros), tal com detalla la resolució publicada dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

No obstant això, els pressupostos corresponents a l’exercici de 2023, els últims del Pacte del Botànic, indiquen que la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica va incloure 11,3 milions d’euros destinats a ajudes al lloguer en el marc del pla estatal.

El departament autonòmic d’Habitatge, contactat per elDiario.es, assenyala que “aquestes ajudes van eixir l’any passat a l’octubre perquè el Botànic no les havia tretes i es van haver de traure ràpidament”. El traspàs de carteres entre el Govern de Ximo Puig i el nou executiu de Mazón es va produir el 20 de juliol de 2023.

La conselleria, dirigida per la popular Susana Camarero, sosté que “no hi havia temps de resoldre” i, en conseqüència, “aquests diners es perdien”, per la qual cosa “es passa” l’aportació de quatre milions de la Generalitat “a enguany, que és quan es resoldran, perquè no es perden per un problema tècnic”.

Així doncs, l’executiu de Mazón atorga ajudes a 4.108 persones i descarta per falta de pressupost 4.266 sol·licituds. És a dir, exclou més ajudes que les que atorga, segons es desprén de les dades incloses en la resolució de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

D’altra banda, la resolució declara desistides 9.944 sol·licituds per no haver aportat la documentació requerida i 482 peticions més de persones o unitats de convivència per incompliment dels requisits. La puntuació a cada sol·licitant s’aplica segons el criteri de la data de presentació fins a esgotar el crèdit pressupostari.

La Conselleria d’Habitatge afirma en una nota de premsa que les xifres de les ajudes al lloguer per al 2023 “podran ser ampliades pel Consell en una segona resolució”. Així doncs, el departament de Camarero presumeix d’una aportació per part de la Generalitat de 4,4 milions d’euros a les “ajudes de caràcter bianual”, defugint que per a l’exercici 2023 no va aportar un sol euro, tal com indica la resolució.

Per a les ajudes del 2024, les bases reguladores de les quals es van publicar el 12 d’agost passat, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va injectar 6,9 milions d’euros i la Generalitat Valenciana, 4,4 milions.