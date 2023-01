El Govern no aporta fets que avalen la maniobra per a desentendre’s de l’avaluació ambiental de l’ampliació del port de València

L’Advocacia de l’Estat no ha aconseguit trobar nous arguments de pes per a canviar el criteri del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid que el mes de desembre passat va suspendre cautelarment el pronunciament del Ministeri de Transició Ecològica que deixava en mans del Port de València la decisió de tramitar una nova declaració d’impacte ambiental (DIA) per a la polèmica ampliació nord.

Així ho destaca la interlocutòria que rebutja el recurs presentat per l’Advocacia contra la mesura cautelar esmentada, que en la pràctica ha de paralitzar la tramitació del projecte fins que hi haja una sentència ferma, avalant així els arguments de la part denunciant, la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista opositora a la nova terminal de contenidors.

Segons l’escrit, a què ha tingut accés elDiario.es, els raonaments de l’advocat de l’Estat “no desvirtuen les conclusions de la resolució impugnada, ja que se centren a reiterar, si bé amb altres termes, els arguments de la part que van donar lloc a la seua adopció” i tot això “sense afegir fets, circumstàncies o fonaments essencials per al canvi del raonat criteri judicial plasmat en la interlocutòria recorreguda”.

D’aquesta manera, el TSJ de Madrid manté la suspensió cautelar de la resolució de 30 de març de 2021 mitjançant la qual el Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) va atorgar a l’Autoritat Portuària de València (APV) la condició d’òrgan substantiu en el projecte d’ampliació i, per tant, la capacitat de decidir sotmetre’l a avaluació ambiental o no.

En conseqüència, és Ports de l’Estat l’organisme que recupera la condició d’òrgan substantiu, tal com establia la DIA de l’any 2007 i serà aquesta entitat la que haurà de fer un informe sobre si aquesta avaluació ambiental empara els canvis escomesos sobre el projecte original d’ampliació.

Els incompliments de la DIA

Un informe de la mateixa Advocacia de l’Estat posa de manifest que cap institució consultada ha avalat la validesa de la DIA del 2007 per al projecte modificat aprovat per l’APV.

El president de l’APV, Aurelio Martínez, sempre ha mantingut que, segons la legislació, no cal aquesta altra DIA, ja que les obres a executar estan en aigües abrigallades del port i que, a més, tramitar aquesta avaluació ambiental tardaria uns cinc anys, cosa que posaria en risc la viabilitat de la inversió privada.

La realitat és que el projecte no compleix els paràmetres establits en la DIA del 2007 esmentada, que diu textualment: “Es formula declaració d’impacte ambiental favorable a la realització del projecte d’ampliació del port de València concloent que sempre que s’autoritze en l’alternativa i en les condicions assenyalades anteriorment, que s’han deduït del procés d’avaluació, quedarà adequadament protegit el medi ambient i els recursos naturals”.

Així doncs, mentre que la DIA estableix un màxim de 19 milions de metres cúbics de material de rebliment per als futurs molls amb un dragatge en la dàrsena a una profunditat màxima de 18 metres per a extraure’l, el projecte aprovat necessita 25,7 milions de metres cúbics amb dragues a 24 metres de profunditat en la dàrsena i de 28 metres en l’avantport.

A més, com recull l’informe de Costes publicat íntegrament per aquest diari, tampoc s’ha complit el que fa referència a les mesures correctores que havia de proposar i projectar l’APV per frenar l’erosió de les platges del sud de la ciutat de València.