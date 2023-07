El Govern del Pacte del Botànic acaba la legislatura amb despesa pública rècord

El Govern del Pacte del Botànic s’acomiada de la Generalitat Valenciana amb un augment de la despesa pública superior al 36%, deixant en un màxim històric la inversió pública a la Comunitat Valenciana. La coalició formada pel PSPV, Compromís i Unides Podem destaca el “rècord” en despesa social, amb 16.655 milions d’euros invertits i un 57,3% del pressupost de la Generalitat pendent d’executar pel govern entrant.

L’últim ple del Consell del Botànic ha donat compte de l’informe de la situació financera de la Generalitat, que ha presentat el conseller d’Hisenda en funcions, Arcadi España, per tancar la legislatura de Ximo Puig. L’aliança d’esquerres defensa que ha millorat el període de pagament a proveïdors i lliura uns comptes “equilibrats” i “transparents”, “sense cap factura en cap calaix”, al govern de Carlos Mazón.

El titular d’Hisenda ha detallat que, segons dades de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), s’ha produït “un augment de la despesa per habitant en serveis públics fonamentals que el 2021 va arribar a 3.097 euros per habitant, cosa que ha permés a la Comunitat Valenciana convergir amb l’esforç mitjà autonòmic per capita destinat a l’estat de benestar, que es va situar l’any passat en 3.141 euros. Des del 2014, la Comunitat Valenciana és la tercera autonomia que més esforç social ha fet”.

L’informe recull l’evolució del dèficit i el deute, que s’ha incrementat a conseqüència de l’infrafinançament autonòmic, apunta el conseller. En concret, en huit anys el deute ha passat de 40.064 milions del 2015 als 55.438 milions actuals; aquesta legislatura s’ha generat el 27,7% del deute total de la Generalitat Valenciana. Entre el 2007 i el 2015, les dues últimes legislatures del PP, el deute va passar d’11.420 milions a 40.064 milions d’euros.

Espanya ha destacat que s’ha frenat el creixement del deute: ha pujat un 38,3%, mentre la despesa social es va incrementar un 36,3%. L’infrafinançament crònic ha fet créixer el deute de l’autonomia, que ha de triplicar l’esforç fiscal per arribar a la mitjana en despesa social per habitant. Segons diferents informes, més del 70% del deute és conseqüència del sistema de finançament i el 80% d’aquest està en mans de l’Estat. Sobre el dèficit, el conseller apunta que l’acumulat ha reduït el seu creixement en un 52%.

Sobre el pagament a proveïdors, el titular d’Hisenda ha recalcat que es “prioritza atendre les persones (dependència, renda valenciana d’inclusió, ajudes d’habitatge, beques); atendre el pagament de la despesa farmacèutica; pagar les obligacions reconegudes de les prestacions de serveis, obres i subministraments, així com els concerts sanitaris, educatius i de serveis socials”. El termini ha passat de 82 dies el 2014 a 26 en l’últim mes. El conseller ixent ha destacat que els comptes “són clars, perquè són transparents”, ha assegurat que “no hi ha cap factura en cap calaix” i les modificacions de crèdit estan disponibles per a tots els valencians.

Per part seua, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha conclòs la seua última roda de premsa destacant que ha intentat “fugir del soroll” que es genera en el debat públic i que “hiperexcita” la societat i ha subratllat que, tant ella com la seua predecessora, Mónica Oltra; han intentat “donar dignitat i institucionalitat” a aquest càrrec. “No ha sigut fàcil estar al peu del canó, però el Botànic ha estat a l’altura”, s’ha acomiadat.