El Govern recorre contra la suspensió cautelar del TSJ de Madrid que frena l’ampliació del port de València

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid va dictar una interlocutòria el 5 de desembre passat per la qual va suspendre cautelarment la resolució del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) de 30 de març de 2021 que possibilitava que l’Autoritat Portuària de València (APV) poguera decidir per si sola sobre la necessitat o no d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per a la macroampliació que la mateixa APV promou.

La sentència especifica que, fins que hi haja una resolució definitiva sobre la qüestió de fons, l’òrgan substantiu en el projecte d’ampliació torna a ser Ports de l’Estat, tal com estableix la DIA del 2007. La qüestió no és menor, ja que l’òrgan substantiu és l’encarregat de sol·licitar els tràmits ambientals.

El president de l’APV, el socialista Aurelio Martínez, va assegurar després del consell d’administració del 16 de desembre passat que aquesta resolució judicial no tindria cap incidència en els terminis perquè el Govern aprovara el polèmic projecte.

De fet, va assegurar que el gener tindria el vistiplau del consell de ministres, amb informe previ de Ports de l’Estat avalant la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007.

No obstant això, difícilment es compliran els seus pronòstics. Tal com la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de qui depén Ports de l’Estat, va deixar anar el 21 de desembre passat en la seua compareixença en el Senat a preguntes del senador de Compromís, Carles Mulet, l’Advocacia de l’Estat ha presentat recurs de reposició contra aquesta interlocutòria judicial.

En el seu recurs, al qual ha tingut accés elDiario,es, l'advocat de l'Estat ve a al·legar que en realitat s'ha dut a terme un enjudiciament sobre el fons de l'assumpte que no cap en el cas d'una mesura cautelar. A més, demana la prestació d'una caució per danys i perjudicis en cas que s'accepte el recurs.

En aquest sentit, la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista demandant i contrària a l’ampliació del port de València per les seues importants externalitats en forma de contaminació i degradació del Parc Natural de l’Albufera, prepara també el seu escrit d’al·legacions per a incorporar-lo a l’expedient del recurs.

Però no és l’únic front obert contra l’ampliació. Com va avançar elDiario.es, el secretari autonòmic i conseller de la mateixa APV, Iván Castañón, de Compromís, l’únic que va votar en contra de l’aprovació del polèmic projecte juntament amb l’alcalde de València, Joan Ribó, ha presentat un altre recurs de reposició davant el consell d’administració de l’organisme portuari. En el seu escrit demana la nul·litat i la suspensió cautelar de l’ampliació i adverteix de possible prevaricació.

El recurs presentat, previ al contenciós administratiu en els jutjats, si escau, gira al voltant de tres línies argumentals: la invalidesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 per a donar cobertura al nou projecte, la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, que considera que paralitza tota la tramitació administrativa, i l’informe de Costes que planteja 21 objeccions a què no s’ha donat resposta. Per tot això, considera Castañón que la votació i l’aprovació del projecte constructiu dels nous molls del 2 de desembre passat és nul·la de ple dret.

Claus de la interlocutòria judicial

La interlocutòria judicial suspén cautelarment la resolució adoptada el 30 de març de l’any passat pel Ministeri de Transició Ecològica en virtut de la qual es va passar la condició d’òrgan substantiu de Ports de l’Estat a l’APV, per la qual cosa ara l’organisme estatal recupera aquesta condició d’òrgan substantiu fins que hi haja una sentència definitiva sobre el fons de l’assumpte.

L’informe de l’Advocacia de l’Estat de què es va donar compte en el consell de l’APV del 2 de desembre passat en què es va aprovar la polèmica ampliació nord ja va advertir que l’informe tècnic sobre el projecte emés per Ports de l’Estat no avalava la validesa de la DIA.

Segons l’Advocacia, l’informe de Ports de l’Estat només avala la vigència, però no la validesa de la DIA: “Tampoc l’informe de l’assessoria jurídica de Ports de l’Estat de 9 d’abril de 2021 és concloent en aquest punt, perquè en aquest s’aborda la caducitat o la vigència de la declaració d’impacte ambiental emesa el 2007 respecte del projecte inicial, entenent que aquesta declaració d’impacte ambiental està vigent”.

No obstant això, afig que “el que ara es planteja és, distintament, si les modificacions introduïdes per l’avantprojecte del 2018 i les seues addendes en el projecte inicial, que va ser objecte de declaració d’impacte ambiental el 2007, són de tal entitat que determinen la necessitat de fer una nova avaluació d’impacte ambiental, qüestió que no s’aborda expressament en l’informe jurídic de referència”.