El Govern valencià abaixarà un 20% les tarifes de les ITV amb la recuperació de la gestió pública

El consell d’administració de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles SA es va reunir dimecres en la seua primera sessió constitutiva per aprovar el nomenament de diferents càrrecs de l’empresa pública mercantil creada per a la gestió de la inspecció tècnica de vehicles a la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, en la trobada, que va estar presidida pel conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, com a president del consell, s’ha nomenat Josep Antoni Albert i Quilis director general de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles SA. Josep Antoni Albert és Llicenciat en Dret per la Universitat de València i exerceix actualment el càrrec d’alcalde a l’Ajuntament d’Albaida.

Així mateix, es va nomenar la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, M. José Mira, vicepresidenta primera de la societat, la directora general de l’Ivace, Júlia Company, vicepresidenta segona i Josep Antoni Albert secretari del consell d’administració.

Rafa Climent va destacar que entre els objectius de la societat està la reducció d’un 20% en les tarifes i la modernització de les estacions d’ITV mitjançant la instal·lació, entre altres accions, de plaques fotovoltaiques per a fer front al canvi climàtic.

També va assegurar que es construiran noves estacions d’ITV “per oferir a la ciutadania un servei pròxim i de qualitat amb l’objectiu que no hagen de fer desplaçaments de més de 30 km des del seu lloc de residència per passar el servei tècnic dels vehicles”.

Per la seua part, el nou director general de la societat pública, Josep Antoni Albert, va agrair la confiança depositada en ell pel nomenament com a director general “davant aquest gran repte de la gestió directa del servei d’inspecció tècnica de vehicles a la Comunitat Valenciana” i va assegurar que “aquesta gestió directa permetrà millorar el servei i economitzar els preus en benefici de la ciutadania”.

La nova societat pública començarà a gestionar el servei una vegada es resolga la petició feta per les empreses concessionàries per a compensar les pèrdues patides durant el confinament decretat per la pandèmia. Com va informar elDiario.es, les empreses han sol·licitat una pròrroga dels seus contractes, que acaben el 31 de desembre, de sis mesos o, en defecte d’això, una indemnització de 7,6 milions d’euros.

Ara els serveis jurídics de la Generalitat analitzaran la proposta i donaran una resposta, que se sabrà a partir del moment que el servei tornarà a ser públic i, per tant, es podrà aplicar la reducció de tarifes, que consistirà principalment en l’eliminació de la prova del soroll, que tan sols es fa a la Comunitat Valenciana.

La privatització va ser impulsada fa 25 anys per l’expresident del PP, Eduardo Zaplana, procés pel qual està a un pas de ser jutjat pels presumptes delictes de blanqueig i suborn en el marc del cas Erial.

Assistents al consell d’administració

El consell d’administració de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles SA va comptar amb l’assistència per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball del conseller Rafa Climent; la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosana Seguí; la directora general d’Indústria, Energia i Mines, Sílvia Cerdà, el director general d’Economia Sostenible, José Vicente Soler, i la directora general de l’Ivace, Júlia Company.

De la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic hi han participat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, M. José Mira, i el sotssecretari de la Conselleria, Daniel González.

Així mateix, hi han assistit com a representants de les organitzacions sindicals Félix Sales d’UGT-PV, M. Pilar de Vera de CCOO-PV, Manuel García d’Intersindical Valenciana i Ruth López de CSIF.

Cal recordar que l’actual servei d’inspeccions d’ITV es fa de manera indirecta mitjançant la concessió administrativa a set empreses que exerceixen aquesta activitat per repartiment físic de l’àmbit geogràfic de la Comunitat.

Davant el venciment el 31 de desembre 2022 dels contractes de concessió vigents, la Generalitat gestionarà directament el servei d’ITV per salvaguardar la seguretat viària en les carreteres valencianes, la millora en la qualitat del servei, la rebaixa de les tarifes per a les persones usuàries i una gestió transparent i eficient.

La gestió del servei d’ITV a la Comunitat Valenciana es desenvoluparà d’acord amb el que es disposa en el Reial decret 920/2017, de 23 d’octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.

Tal com estableix el Decret llei 3/2022, de 22 d’abril, està previst que, una vegada finalitzada la concessió administrativa vigent, el servei d’ITV a la Comunitat Valenciana es prestarà en règim de gestió directa, així com que l’ús de les instal·lacions de les estacions d’ITV necessàries per a prestar el servei se cedirà a la nova mercantil, mitjançant l’adscripció directa dels béns afectes al servei públic d’ITV previst en l’article 53.3 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana.