El Govern valencià congela el cànon de l’aigua que el PP va disparar un 37% del 2012 al 2015 arran del saqueig de Emarsa

El cànon de sanejament, principal concepte que grava el rebut de l’aigua en tota la Comunitat Valenciana, es quedarà congelat l’any que ve per seté any consecutiu, malgrat aspectes com l’augment de la inflació i del preu de les matèries primeres.

Així ho ha acordat el consell d’administració de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), dependent de la Conselleria d’Emergència Climàtica que dirigeix Mireia Mollà, tal com han confirmat fonts del departament esmentat.

Amb les tarifes actuals, que es mantindran l’any que ve, una família de tres membres en un municipi de més de 50.000 habitants pagarà 116 euros de mitjana en tot el 2021, mentre en les localitats més menudes el cànon serà de 83 euros de mitjana a l’any per al mateix tipus de família.

Així doncs, per exemple a la ciutat de València, la quota de servei (tram fix) continuarà sent de 44,83 euros i la de consum (variable) de 0,44 euros.

Els set anys de congelació d’aquesta taxa des del canvi de Govern autonòmic contrasten amb els increments en els anys anteriors, amb el PP en el Consell.

En concret, entre el 2012 i el 2015 el cànon va experimentar un increment de fins al 37%, pujades aprovades després de saltar a la llum el cas Emarsa, que, segons les sentències judicials, ha suposat un saqueig de 23,6 milions d’euros en la depuradora de Pinedo.

El cas Emarsa va destapar el saqueig de la depuradora de Pinedo per part dels càrrecs directius nomenats en el seu moment pel Partit Popular valencià. Una autèntica trama que va robar quasi 24 milions d’euros per mitjà de dues empreses públiques –l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), dependent de la Generalitat Valenciana, i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi)– els màxims responsables de llavors de les quals compleixen llargues penes de presó confirmades pel Tribunal Suprem.

En concret, la sentència manté quasi íntegres les penes dels capitostos de la trama: 12 anys de presó per a Esteban Cuesta, l’exgerent de l’Empresa Metropolitana d’Aigües Residuals (Emarsa); 10 anys per a Enrique Crespo, expresident d’Emarsa i exvicepresident de la Diputació; i nou anys per a José Juan Morenilla, exgerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar).

En paral·lel a les sentències penals, els responsables del fenomenal robatori també han sigut condemnats a tornar un total de més de 20 milions d’euros, segons el Tribunal de Comptes.

Les dues administracions públiques víctimes del saqueig de la depuradora de Pinedo, Emshi i Epsar, han recuperat fins hui més de 2,1 milions d’euros. Nou dels condemnats han abonat en aquest sentit part de les responsabilitats civils reclamades, i s’han obtingut d’ells fins hui 689.410 euros.

La taxa del fem també es congela

L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre) mantindrà congelada la taxa pel servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans (Tamer) durant tot l’any que ve.

La taxa Tamer, que està congelada des del 2018, és la via per la qual l’Emtre es finança “de manera quasi exclusiva” per donar el servei de tractament i valorització dels residus urbans del milió i mig de persones que viuen en l’àrea metropolitana de València.

Això és possible per l’increment d’ingressos que es produirà, sobretot perquè el 2022 decau la bonificació de la Tamer per a les activitats econòmiques que més han patit les restriccions de la Covid-19, una mesura que es va acordar per facilitar la viabilitat de les empreses de la nostra àrea metropolitana, segons apunta l’Emtre.

El 2022, “com que és un any de plena recuperació econòmica”, aquesta mesura decau “tal com estava previst” en l’ordenança fiscal de l’entitat aprovada l’any passat.

De la reducció de tarifes que s’aplica enguany s’han beneficiat més de 59.000 empreses i autònoms de l’àrea metropolitana de València per un import total pròxim a dos milions d’euros que l’Emtre ha deixat d’ingressar durant aquest exercici, segons les fonts.