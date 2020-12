El Govern valencià congela les tarifes del transport públic i dels taxis i prepara un abonament gratuït per a víctimes de violència de gènere

La Generalitat mantindrà el 2021 els preus dels títols de transport públic de Metrovalència i TRAM d’Alacant, així com dels denominats títols integrats, que inclouen la possibilitat de fer viatges il·limitats en EMT, metro, tramvia i MetroBus. També queden congelades les tarifes dels taxis de l’àrea de València.

Aquesta decisió presa per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat té com a objectiu potenciar l’ús d’aquests mitjans de transport públics i afavorir una política de mobilitat a l’abast de tots els ciutadans.

Els preus actualitzats de les tarifes en vigor i els títols per a col·lectius com ara joves, majors, persones amb discapacitat o famílies nombroses o monoparentals estan disponibles en els webs de Metrovalència i TRAM d’Alacant.

El 2021 està previst que es facen efectives per part de la Generalitat les mesures necessàries perquè totes les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles viatgen de manera gratuïta en Metrovalència, TRAM d’Alacant, així com en els serveis de TRAM de Castelló i MetroBus.

Aquest abonament està previst que es gestione i es tramite a través de la xarxa de centres d’atenció a dones víctimes de violència de gènere de la Comunitat Valenciana.

Actualització de les normes tarifàries de València

L’1 de maig passat es va començar a aplicar per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) una modificació en què es va incloure que totes les parades del tramvia de Metrovalència s’integraren en la zona A.

Així mateix, amb l’objectiu d’afavorir l’ús del bitllet senzill, es va eliminar l’obligació de validar-lo durant un determinat termini de temps posterior a la compra, la qual cosa impedeix que puga caducar sense haver-se utilitzat.

A més, es va retirar de la circulació el títol d’anada i tornada i es va crear el títol col·lectiu, per a ús exclusiu en determinats esdeveniments per a un trajecte preestablit i per a grups de 15 persones o més.

També es va aprovar l’aplicació en qualsevol títol de transport de la reducció per família monoparental (20% les de caràcter general o 50% les de caràcter especial), igual que passa amb les famílies nombroses, a qui actualment només s’aplica en el títol TuiN.

Per als usuaris de la targeta moneder TuiN personalitzada es va acordar l’obtenció de gratuïtat per a viatjar per tota la xarxa, a partir del tercer nivell de consum (es redueix el límit de 72,80 euros a 63,00 euros, aproximadament un 13,50% menys).