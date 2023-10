El Govern valencià considera que l’harmonització fiscal és una “venjança” contra les comunitats que abaixen impostos

El PP desplega el seu argumentari contra l’harmonització fiscal. Els barons populars responen quasi a l’uníson a la idea dels partits que componen el Govern central i que treballen en un nou equip de govern (PSOE i Sumar) d’homologar diversos tributs en les comunitats autònomes per evitar la competència deslleial.

Els dirigents del PP consideren la mesura un atac a l’autonomia dels territoris, que es vincula amb la reforma del sistema de finançament autonòmic, caducat des de fa una dècada i que posa en un compromís comunitats com la valenciana. Alguns territoris han anat més enllà i amenacen de recórrer a la via judicial si entenen que l’anomenada harmonització vulnera aquesta autonomia. És el cas de la Comunitat Valenciana, on la consellera d’Hisenda i portaveu, Ruth Merino, ha advertit en una entrevista en El Español que el Consell calibra aquesta opció, que qualifiquen de “xantatge”.

En la roda de premsa posterior al ple del dimarts, la dirigent popular, escollida per Carlos Mazón com a portaveu de l’executiu autonòmic, va considerar la possibilitat com “una venjança” del Govern a les comunitats del PP. “Estem convençuts que l’autonomia fiscal cal mantindre-la i el contrari és atemptar contra l’estat autonòmic. Sembla que és una venjança a totes les comunitats autònomes del PP que estan abaixant impostos. Creiem en aquesta competència fiscal entre comunitats autònomes, és sana”, va afirmar la representant valenciana.

L’executiu valencià del PP i Vox ja ha presentat el projecte legislatiu per a bonificar al 99% l’impost sobre successions i donacions i ha introduït en la llei de mesures fiscals una rebaixa de l’impost sobre transmissions patrimonials. A més, el PP va afirmar en campanya que rebaixaria l’impost de patrimoni, una qüestió que no s’abordarà aquest exercici. La mesura ha suscitat el retret de l’oposició, que critica la pèrdua d’ingressos milionària en la comunitat pitjor finançada del país i adverteix de les retallades que implica.

El Consell encara no ha presentat el seu projecte de pressupostos per a l’any vinent, tràmit que sol abordar-se al final d’octubre per a passar al debat parlamentari. En altres comunitats com les Balears, la pugna entre la coalició del PP i Vox posa en risc l’aprovació dels comptes per les picabaralles entre totes dues formacions.

L’executiu de Carlos Mazón desconeix algunes dades bàsiques que ha de proporcionar el Govern central, com les liquidacions de l’any anterior o els lliuraments a compte del sistema de finançament, però ja sap que el dèficit autoritzat serà del 0,1%. Els comptes públics estan fent-se “a palpes”, segons ha lamentat Merino diverses vegades, i abordaran una retallada de la despesa pública. La consellera d’Hisenda ha subratllat que no hi haurà retallada en “serveis fonamentals”, però deixa la porta oberta al que consideren “despesa supèrflua”. Preguntada per les retallades i la xifra global pressupostada, Merino ha insistit que l’important no són els números sinó la seua execució.