El Govern valencià continua sense obrir els centres contra la violència sexual previstos en la “llei del només sí és sí” a dos mesos de la data límit

Quan falten dos mesos perquè s’acabe el termini límit d’obertura dels centres de crisi que marca la Llei orgànica 10/2022, del 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual o més coneguda com a llei del només sí és sí, solament set comunitats espanyoles han posat en marxa aquest recurs.

Fins al moment, Múrcia, Navarra, el País Basc, Cantàbria, Melilla i Castella-la Manxa ja brinden una atenció directa en matèria de violència sexual. Madrid i Astúries comptaven anteriorment amb un d’aquests centres.

Davant l’incompliment de les autonomies que no havien iniciat el seu funcionament, la Comissió Europea en va prorrogar l’aplicació fins al 31 de desembre de 2024.

Segons la norma, cal implantar-ne com a mínim un en cada província, tanmateix, en el cas de la Comunitat Valenciana, aquest recurs no s’ha creat íntegrament, tal com denuncien les treballadores del Centre Dona 24 h –destinat a la violència de gènere– en el seu compte d’Instagram.

“Hi ha un telèfon dedicat exclusivament a la violència sexual, però que continuen atenent les mateixes treballadores del Centre Dona. No s’ha impulsat cap centre per a això”, explica María, extreballadora del centre i que prefereix mantindre’s en l’anonimat.

En línia similar, la plataforma de treballadores contra la violència de gènere denuncia en els seus apunts que la Conselleria d’Igualtat no amplia la plantilla i que presumeix d’haver invertit dos milions d’euros propis, declaracions de la mateixa Susana Camarero, vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, en un anunci de la inversió a l’agost.

El pressupost destinat a la lluita contra la violència sexual prové dels fons Next Generation de la UE, concretament 83 milions d’euros repartits entre les diferents comunitats autònomes.

La consellera va assegurar que la finalització del centre en València estava prevista a l’octubre. No obstant això, segons fonts de la vicepresidència del Consell, el procés de licitació s’ha iniciat fa poc i el servei estarà disponible al final d’any.

“Pretenen que continuem tenint paciència i creguem les seues promeses tot i que se’ns acumula més faena i pitjors sous. Volen que continuem atenent el màxim nombre de dones sense cap millora laboral”, denuncien les afectades en una publicació del seu compte en Instagram.

Preguntats per la millora de les condicions laborals de les empleades del Centre Dona, des del gabinet d’Igualtat asseguren que els centres de crisi 24 hores tindran un personal diferenciat, i deixen sense aclarir la millora salarial d’aquest col·lectiu.

Augment d’agressions sexuals

Els delictes contra la llibertat sexual a Espanya el 2023 van ascendir a 21.825, davant dels 19.013 de l’any anterior, i dels quals el 42% corresponen a menors. En el cas de la Comunitat Valenciana, cinquena autonomia més afectada, el total de fets coneguts se situa en 2.575, i és València la província amb més agressions comeses: 1.245, segons xifres del Ministeri de l’Interior.

Quant al balanç de criminalitat, durant el segon trimestre de l’any 2024 –de gener a juny–, la xifra de denúncies registrades ha augmentat un 4,8%, cosa que es traduiria en unes 10.010; i en el cas valencià, el percentatge registrat superaria la mitjana nacional, amb un 8,7%.

Els Centres Dona 24 hores de la Comunitat Valenciana, solament durant el primer semestre del 2024, van atendre un total de 35.494 telefonades davant les 34.431 del 2023, mentre que l’atenció directa ha augmentat a 6.999 dones respecte de les quasi 6.000.

A Espanya només l’11% de les dones majors de 16 anys denuncien que han patit violència sexual, mentre que més del 2,2% (450.000) asseguren que han sigut víctimes, tal com recull la macroenquesta de Violència contra la Dona 2019.

Per a fer front a les agressions sexuals, la Comunitat Valenciana ha habilitat el número 900 22 00 22 per a atendre les víctimes. En el cas estatal, el 016 actua davant de totes les formes de violència contra la dona. La línia és totalment gratuïta i confidencial.