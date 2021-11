El Govern valencià duplica les ajudes per a comunitats energètiques locals i reserva una partida per a l’empresa pública de les ITV

El foment de les comunitats energètiques locals, així com la lluita contra l’atur juvenil i el suport al comerç detallista figuren entre les principals línies d’acció de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que dirigeix Rafa Climent, tal com plasmen els pressupostos autonòmics amb vista a l’any que ve.

Climent, que presenta dimecres en les Corts tot el detall dels comptes del seu departament, ha comentat a elDiario.es algunes de les actuacions principals que desplegarà.

La seua conselleria disposarà d’un total de 571,4 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 5,2% respecte del pressupost del 2021. La majoria es destinaran al foment de l’ocupació en diferents fronts. D’aquests, 528,5 milions d’euros aniran destinats a Labora, que incrementa el seu pressupost un 20,73%.

Segons Climent, “el pla Avalem Joves que té per objecte lluitar contra l’atur juvenil compta amb una dotació total del 2022 al 2024 de 275 milions d’euros, dels quals 65 s’habilitaran l’any que ve”. A més, “en el marc del pla Avalem Dones està prevista la publicació d’una convocatòria de tallers d’ocupació destinats a la dona, per un import de 5 milions d’euros”.

En concret, dins de l’estratègia del pla de suport de dones, des de la Sotsdirecció General d’Ocupació, per al pressupost del 2022, es preveuen 14 milions d’euros en ajudes dirigides a la contractació de dones en col·laboració amb les corporacions locals, en els municipis en situació o risc de despoblació així com en municipis de menys de 5.000 habitants.

A més, es destinaran 2 milions d’euros a ajudes dirigides a la contractació de dones en llocs de sectors infrarepresentats per empreses i un milió d’euros en virtut d’un conveni amb Alanna per a la formació i la inserció de dones víctimes de violència de gènere o de tràfic i explotació sexual.

Pel que fa a les comunitats energètiques locals, se n’intensifica la implantació amb un increment del 67% fins a 5 milions. Durant aquest exercici, amb una partida de 2 milions, s’han impulsat 48 comunitats.

Quant a la gestió directa de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) comunicada a les empreses concessionàries que es farà efectiva al final de l’any que ve, els pressupostos recullen una partida de 60.000 euros per a la constitució de l’empresa pública que se n’encarregarà de la gestió. Sobre la partida pressupostària per a assumir al miler de treballadors, des d’Economia han explicat que la mateixa activitat de les estacions generarà els ingressos necessaris.

De la seua banda, Fira València rebrà tres milions d’euros per a la seua nova estructura, mentre que la Institució Firal d’Alacant (IFA) rebrà 1 milió d’euros.

Ajudes al comerç i la indústria

Els pressupostos preveuen també una partida de 43,7 milions per a dur a terme l’inici de la cinquena fase del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV), pel qual es pretén la modernització empresarial en 15 sectors.

Climent ha destacat que “l’any 2022 ha de ser l’any del petit comerç, s’ha incrementat el pressupost un 57% fins a 34 milions d’euros per donar una espenta al sector amb ajudes per a digitalització, per a modernització de mercats i per a consolidar àrees urbanes”.

Igualment, es consoliden les ajudes per a modernitzar els polígons industrials amb 37,42 milions d’euros i s’augmenten un 620% les ajudes per a obres en establiments i pimes comercials fins a 9 milions.

A això cal afegir 14,4 milions d’euros per a ajudes per a les empreses valencianes en la seua estratègia d’internacionalització i 57 milions per a l’impuls dels instituts tecnològics.