El Govern valencià del PP i Vox té 411 milions d’euros pendents de cobrar a les empreses gestores d’hospitals públics

L’arbitrarietat per a calcular les liquidacions anuals en els departaments de salut públics privatitzats en l’anterior etapa del PP al capdavant del Govern valencià, i la judicialització consegüent d’aquests, és un dels aspectes que destaca la Sindicatura de Comptes en el seu últim informe de fiscalització dels comptes de la Generalitat Valenciana relatiu a l’exercici 2022.

El document dedica un apartat a les concessions sanitàries i a les liquidacions pendents amb la Conselleria de Sanitat, la diferència entre l’inicialment abonat pel sector públic i el cost real dels serveis, amb les compensacions administratives pertinents. El càlcul es fa cada any en funció d’uns criteris marcats per l’Administració i traslladats a les empreses concessionàries en les anomenades comissions mixtes.

Segons reflecteix, “el 31 de desembre de 2022 hi havia 40 liquidacions anuals pendents d’aprovar pels cinc contractes de concessió d’assistència sanitària”, és a dir, Alzira, Torrevella, Dénia, Manises i Elx-Crevillent. “Quant als imports estimats per la Conselleria de Sanitat de les liquidacions pendents d’aprovar (411,1 milions d’euros el juliol del 2023), poden modificar-se al llarg de la seua tramitació i pel pronunciament dels tribunals”, diu l’informe.

Paral·lelament, “la conselleria aprova expedients de rescabalament per enriquiment injust a favor de les concessionàries per imports molt significatius, per al pagament de despeses derivades de serveis prestats per les concessionàries no previstos en els contractes inicials”.

Tot això “introdueix una incertesa sobre l’impacte dels drets i les obligacions pendents de reconéixer en el Compte de l’Administració”, destaca i afig: “El 2022 s’han aprovat huit liquidacions per un import de 164,4 milions d’euros a favor de l’Administració, amb observacions significatives de la Viceintervenció General per a l’Administració Sanitària i s’ha recorregut contra totes davant els tribunals. No podem opinar sobre la raonabilitat dels drets reconeguts per les limitacions a l’abast posades de manifest en l’Informe”.

El juliol del 2023, “s’han aprovat les dues primeres liquidacions dels exercicis 2009 i 2010 de la concessió de l’Horta-Manises, que sumen 22,2 milions d’euros a favor de l’Administració, import molt inferior a l’estimat per la Conselleria en els últims exercicis, en què s’aplicava un criteri més ampli en la facturació de la lliure elecció a favor de l’Administració”.

Com ja va informar elDiario.es, aquesta liquidació implica una rebaixa de 47 milions d’euros a Sanitas, empresa gestora de l’hospital de Manises, respecte de l’anteriorment reclamat pel Govern valencià, tal com va denunciar el diputat de Compromís, Carles Esteve.

Segons Esteve, el Govern del PP i Vox ha canviat sense reunir la comissió mixta encarregada de la matèria els criteris que estableixen les liquidacions. Es tracta dels comptes dels exercicis del 2009 i el 2010. Allò que l’abril del 2022, quan governava el Botànic, segons els càlculs de la conselleria, donava un resultat a favor de l’Administració pública de 69,8 milions d’euros, en produir-se el canvi de govern es veu rebaixat a només 22,2 milions d’euros, cosa que suposa perdonar a Sanitas 47,6 milions, sense cap justificació. Per aquest motiu, Esteve ha demanat que s’acorde un criteri comú a l’hora de calcular les liquidacions que no supose avantatges per a les empreses.

El 2024, contínua el document, està prevista la finalització dels contractes de concessió administrativa per a la prestació del servici d’assistència sanitària integral dels departaments de salut de Dénia (31 de gener) i de l’Horta-Manises (6 de maig). El departament que dirigeix Marciano Gómez ha comunicat a les concessionàries la intenció de no prorrogar els contractes i ha facilitat les normes de reversió un any abans de la finalització prevista, tal com preveuen els plecs de clàusules administratives.

Des de la Conselleria de Sanitat van explicar després de la denúncia d’Esteve que les liquidacions es van minorar pels anteriors gestors en compliment d’una sentència judicial relativa als exercicis 2009 i 2010. La portaveu de Sanitat del PP valencià, Nieves Martínez, indica que “el 2018 va ser ni més ni menys que el Tribunal Suprem el que va enterrar el pla de la consellera de Sanitat Carmen Montón per a calcular les liquidacions a les concessions sanitàries. El Tribunal Suprem va rebutjar el recurs de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia Valencià que va avalar la manera de calcular les liquidacions plantejades pel departament de salut de Manises, gestionat per Sanitas”.

No obstant això, segons el diputat de Compromís, “la decisió judicial es limita a anul·lar la resolució que estableix la liquidació de 69,8 milions aprovada per l’Administració, però no estableix cap quantitat ni fórmula concreta per a calcular-la”.